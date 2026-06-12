劉亦菲竟不姓劉！起底驚人家世...意外洩「超仙本名」：像小說女主角
娛樂中心／綜合報導
中國女星劉亦菲擁有亮麗的外型以及溫柔氣質，因此被獲封為「神仙姐姐」，近年來憑藉電視劇《玫瑰的故事》，讓演藝事業更上一層樓，近期，劉亦菲家世背景再度受到討論，本名意外曝光也讓大家驚呼：「小說女主角的感覺」。
劉亦菲出生於書香世家，本來跟隨父親姓「安」，名字則取為「安風」，直到父母離異後，劉亦菲改跟母姓「劉」，外婆還替她取了有日本風的名字「茜美子」，據悉有著希望劉亦菲美美的涵義。
劉亦菲本名曝光之後，許多網友都誇讚「安風這個名字真好，自由自在的」、「原名也太小說女主了」，事實上，劉亦菲的父親叫做安少康，曾擔任法文教授以及外交秘書，母親劉曉莉是國家一級舞蹈演員，而劉亦菲也憑藉自身努力，在中國演藝圈站穩地位。
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