劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕

向太(右)大讚劉亦菲(左)是「富養女兒最好的典範」。（圖／翻攝自 微博）

38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。

向太8日在社群平台發聲談及心目中「富養女兒最好的典範」，並以劉亦菲作為最佳例子，她回憶，當年劉亦菲14歲時由母親劉曉莉帶著到香港拜訪自己，當時便對這位少女留下深刻印象。

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向太表示，許多人誤以為富養就是物質條件優渥，但她認為真正的富養與金錢無關，而是來自家庭教育，14歲的劉亦菲雖然年紀尚輕，但談吐得體，舉手投足都散發出良好教養與修養，「她的氣質是不一樣的，年紀小小都看得出來，她學了很多東西，培養很多興趣，她又會彈鋼琴，又會騎馬，英文也講得溜，聽說唱歌也不錯，她的談吐，出場給人家的感覺就是很有修養，很有氣質，這是富養的結果」

除了稱讚劉亦菲本人外，向太大讚其媽媽劉曉莉，透露她年輕時外貌出眾，身邊從不缺追求者，卻終身沒有再嫁：「她媽很漂亮，她媽比她還漂亮，所以我覺得她媽是傾其所有的去愛這個女兒，她專心一意的在女兒身上，一切都是女兒為重」 ，認為正是母親長年無私的付出與陪伴，才塑造出今日兼具氣質與實力的劉亦菲。

此外，向太也分享自己多年來聽聞的業界評價，透露劉亦菲在演藝圈內向來口碑極佳，不僅工作態度認真，對待工作人員也十分友善，「她會體會工作人員的苦，自己會很準時、不會讓人家等，她真的很敬業，被她媽教育的很懂事，她在圈內真的口碑很好，我沒聽說過什麼講她壞話的人。」

向太坦言，初見面時的劉亦菲全身名牌，脾氣難免帶有一些青春期少女的稚嫩與驕傲，但隨著年紀增長，個性逐漸成熟穩重，展現出良好的教養與高情商，向太認為真正的富養並非用金錢堆砌，而是和「媽媽付出的精力跟精神」有關，以一句「窮養兒志氣，富養女的德」總結自己的看法，認為劉亦菲是個很好的例子。

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