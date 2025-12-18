劉亮佐拒看趙小僑吻戲！想演電影被父子酸：金馬最老新人獎

劉亮佐、趙小僑大聊演戲尺度，兒子劉子銓聽不下去。（圖／東森娛樂）





劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶今（18）日出席第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會，以女團七朵花出道的趙小僑，當過唱跳歌手，也演過《西街少年》、《千金百分百》、《王子變青蛙》等偶像劇，唯獨沒演過電影，被父子笑虧可以拿「金馬最老新人獎」。

劉亮佐、趙小僑、劉子銓與典典寶寶合體出席活動。（圖／東森娛樂）

產後久未復出拍戲的趙小僑，今日穿著黑色平口禮服亮相，整個人狀態極佳宛如少女一般，坦言很想要再回到演員身分；一旁的老公劉亮佐卻認為拍戲太辛苦，頻頻勸阻：「我一直跟他講不要（演戲），她現在自媒體做很好，沒有理想的劇本不要免強去拍。」

劉亮佐認為，以趙小僑現在的年紀應該要往媽媽、都會高層角色方向發展：「以個性大咧咧來講，她適合演親切傻大姐類型的角色，喜劇也很適合她」，如果有好的劇本還是會鼓勵演出。一旁的趙小僑很感動，透露老公平時很少講這種話，吐槽她比較多，不太會提供情緒價值。

趙小僑爆料，劉亮佐看到她過去拍攝吻戲畫面都會快速轉台，聊到可以接受老婆演出大尺度劇情嗎？他認為以前穿比基尼拍寫真集已經很大尺度了，直呼難以接受更裸露的情節，但她直言：「我是成年人，我可以自己決定！」開噹老公是老古板，劉子銓直呼聽不下去，想結束話題，笑翻全場。



