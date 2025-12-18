劉亮佐看不了老婆吻戲秒轉台！親揭「最大尺度底線」趙小僑當場崩潰

劉亮佐是「夫管嚴」，嚴格為趙小僑把關劇本。鍾孟航攝

劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶一家四口今（18日）出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會」。趙小僑近年來重心大多放在家庭，卻仍心繫演戲，但老公劉亮佐是「夫管嚴」，嚴格為她把關劇本，認為有適合的還是會支持，卻被趙小僑爆料，老公完全無法看自己的吻戲，「他會直接轉台。」被問到可以接受老婆最大尺度，劉亮佐提起趙小僑過去曾穿比基尼拍過雜誌，讓老婆當場崩潰：「那叫尺度大？」

一家四口合體出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會」。鍾孟航攝

劉亮佐分析老婆適合角色 趙小僑不設限角色挑戰

趙小僑透露，自己還是一直都有繼續拍戲的想法，劉亮佐卻表示：「我一直跟她講不要，拍戲太辛苦了，而且現在自媒體也做很好，目前沒有很ok的劇本和角色，不用勉強去拍。」他分析趙小僑的年紀來說，已經可以演媽媽，但老婆保養太好，演媽媽可能形象會有落差，讓觀眾無法帶入，「她可以演都會幹練的高層、職業婦女，以個性來說，她適合演親切、傻大姐類型的，喜劇很適合她。」

一番話讓趙小僑忍不住吐槽，劉亮佐平常都沒有說過這些，不太會提供情緒價值，聽到這些話特別感動，「他說大家都說妳好，我要講不好的。」趙小僑也直言，自己還在等適合的劇本，對於角色類型她不設限，「就等一個好的緣分。」被問到是否會想挑戰大尺度，趙小僑秒答：「我ok啊！」劉亮佐在一旁急忙問：「妳要不要問問我？」他表示自己年輕時也演過露背、露屁股的角色，「那時候敢，現在我不要了。」

夫妻倆討論起拍戲尺度。鍾孟航攝

劉子銓聽不下去崩潰制止 回憶《破處》挑戰自我

夫妻倆討論起尺度畫面，讓劉子銓聽不下去，忍不住直呼：「結束這個話題了！」他也被爆料，14歲時演出電影《破處》有大尺度鏡頭，劉亮佐曾勸他接下這個角色要三思，「那個畫面是會在網路上不斷流傳的。」但當時劉子銓只想要挑戰自我，「那時候剛演完《你的孩子不是你的孩子》，我終於找到熱忱，什麼都敢，有這個機會有什麼不好？」



