劉以豪戲裡外大反差！ 詹子萱曝手機藏「多張私照」他求饒別公開
四季線上／陳軒泓 報導
劉以豪在《監所男子囚生記》飾演的教誨師姜一傑，在關鍵時刻赫然察覺典座父親（郭子乾飾演）可能涉入灰色地帶與不法事件，面對親情與職責的矛盾，他必須做出一個足以影響所有人的艱難抉擇，角色的未來走向充滿了壓力與看點。而正當戲內劇情推向高壓極限，戲外劉以豪與詹子萱的「相愛相殺」互拍醜照，卻形成極度反差，成為片場開心果。
劉以豪與詹子萱兩人形容彼此的相處是「一直都在互相攻擊」，他們互相惡作劇，互拍對方的「醜照」成了日常。詹子萱更爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開，展現出兩位演員之間歡樂、有愛的片場氣氛，與劇中緊張的監所生活形成強烈對比。
飾演社工師的詹子萱，談及拍攝過程中最辛苦的一天，是在台中頂樓拍攝劉以豪情緒重場戲。她回憶：「當天風超大，冷到頭痛，我跟以豪兩個人狂發抖。」為了不讓身體狀況影響到劉以豪的情緒重點戲，她必須在鏡頭開始後強行穩定狀態，確保整場戲順利完成。
而這場天台戲，劉以豪也曝光幕後小插曲：原劇本設定有一場角色在天台運動、脫上衣的戲，需要展現角色的身材狀態。為此他非常努力健身，但與導演討論後，考量到角色性格，最終決定調整劇本，將該畫面全數取消。戲份刪除後，他也立即解放自己，笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了」，詹子萱也分享與劉以豪合作的觀察，形容他與原本想像中不同：「以為他很文質彬彬，後來發現他其實很自由、很幽默，是冷面笑匠。」
