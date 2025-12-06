劉以豪把《監男》演成柯南！愛奇藝台劇新體質：把苦悶監獄拍成笑淚並具成長營

【文 / 雀雀】劉以豪在新劇《監所男子囚生記》飾演教誨師姜一傑，他將角色比喻為身體的淋巴系統：「是一個在監所裡面抓對錯的角色，對於正義感有很大的熱情，加上爸爸又是監所的典獄長，為了不想被說靠爸，就過得更加自律和努力，是個有點嚴謹的人。」一語講完他在劇中的人設。

《監所男子囚生記》（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

由於劉以豪在戲裡常常是識破所有人內心算盤的角色，笑說自己：「滿像是在演柯南！打從拿到劇本的第一天，我連讀劇本的時候，都感覺自己變成一個愛找碴的人！」

《監所男子囚生記》劉以豪（攝影師：莊泳翔）

《監所男子囚生記》描述一群男子被關在監獄當中，裡頭除了有受刑人角色，更有公職監所成員在獄中督導與輔導獄友們的生活。劇集穿梭在多個實景監獄和道具場景之間。每次要進到真實監所拍戲，所有人都得按照規定交出手機，這件事也讓劇組之間的相處關係變得更緊密。「我們進去到真實監所的三道門之後，所有人包括工作人員，手機都是不能帶進去的。」劉以豪解釋。

監所職場喜劇《監所男子囚生記》（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪過往常演萬紅叢中一點綠的偶像劇男主角，但在《監所》，劉以豪突然多了多位偶像劇男主角演員一起演戲！劉以豪坦言跟一群男生一起演戲很有趣：「每天進到劇組，就會感覺到大家好像都變成笨蛋？拍戲過程中，就算只是發生一點小事也可以笑得很開心！」劇中演繹公職人員的他，與其他同事包括陳澤耀、施名帥、張軒睿和邱以太角色不同之處在於「劉以豪不用穿制服」。

《監所男子囚生記》劉以豪（攝影師：莊泳翔）

「我的教誨師職位是不能穿制服的，因為制服像是某種權威權力的象徵，但我的職位是要貼近、親近犯人的內心，了解他們的背景，試圖想要從犯人心裡層面，把他們給真正帶出獄。」但角色個性使然，卻讓一身極簡、無印風的「教誨師姜一傑」被劉以豪演一演也像是穿制服演出，融入同事之之中無違和。

《監所男子囚生記》劉以豪（攝影師：莊泳翔）

劉以豪今年一連推出多部各異其趣的作品，包括 Netflix 婚戀喜劇《童話故事下集》、愛奇藝《監所男子囚生記》和鬼片《山忌 黃衣小飛俠》及港片《獵金遊戲》，看來類型多元，劉以豪更因在《童話故事下集》中把媽寶丈夫演得太好而被視為金鐘60男主角入圍名單遺珠。

但劉以豪坦言「其實角色都是可遇不可求」。

《童話故事下集》

原來就算是劉以豪，也不能選擇自己想演的戲嗎？

劉以豪誠實分享：「有時觀眾會認為，好像某些演員『要演什麼角色？』的選擇權，是握在演員手上的。但其實都是在老天爺在安排。頂多就是在某段時間裡面，會給你幾個選項，你以為是你在選擇『自己要演什麼戲』，但其實不是。」

《監所男子囚生記》劉以豪（攝影師：莊泳翔）

聽起來很玄？劉以豪侃侃而談：「不論一個演員想不想要轉型？或是想演喜劇悲劇？能不能演到不一樣的角色？……其實每個演員都會想的。演員都很想要挑戰、演出創新角色，但說到底，有沒有機會和機運可以真的遇到對的角色來敲門？只能你只能隨緣，然後，在可以選擇的範疇裡面，尋找到最適合自己的，能接受的，或演起來會舒服的戲去努力看看。」

《監所男子囚生記》（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

像是《童話故事下集》，對劉以豪來說，已經是他兩年前就拍的戲，只是今年才跟觀眾見面而已。也就是說 2025 劉以豪的作品頻發其實也不是他所能控制的，真的只是巧合而已。至於《監所男子囚生記》拍完到問世則是比較快一點，事隔十個月而已。

《監所男子囚生記》劉以豪（攝影師：莊泳翔）

那麼，總有拍戲時記憶深刻、殺青至今也難忘的事吧？劉以豪笑著分享拍《監所男子囚生記》片頭曲的跳舞戲：「那時候是跨年隔天，我記得我們拍跳舞戲時笑得特別開心，大家幾乎不用走劇情，整天只要開心跳舞就可以。雖然事前是有練舞和排練，但一群人圍在一起尬舞、和一個人自high自跳的部分都是即興，很有趣。」

《監所男子囚生記》（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

至於拍《監所男子囚生記》也讓劉以豪留下了前所未有的演戲經驗：「這部戲第一天開鏡，我的第一場戲，就是要演結局最重場戲。當時第一天進組，也都還沒見到大家，就要馬上跟阿耀（陳澤耀飾）說最後的幾句台詞……我對於自己的角色、對陳澤耀，都是如若初見，那樣的狀態滿特別的。」

《監所男子囚生記》劉以豪（攝影師：莊泳翔）

「加上我也有跟爸爸有魔王場……總之 Ending 戲都是在我進組的前三天拍，不是我過往拍戲有過的經驗！」但劉以豪說這樣也好，因為演《監男》的過程中，自己是「越演越糾結、越來越龜毛」！反而是在結局戲留下了很純粹的感情和初心。

《監所男子囚生記》（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

不是暗潮湧動的《監獄風雲》監獄劇，在台灣，《監所男子囚生記》被拍成了職場喜劇，也是大男孩們的笑淚並具的成長營。全劇由金鐘導演高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演。每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。海外觀眾能透過愛奇藝國際版收看本劇，劇集現正熱播中。

《監所男子囚生記》男團成員張軒睿、劉以豪與施名帥（攝影師：莊泳翔）

