劉以豪接受心理測驗看未來 認了「找不到出口」

劉以豪、袁澧林聯手主演驚慄片《山忌：黃衣小飛俠》，兩個人在拍片中培養出互相扶持的默契。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，除了聊星座，也玩起心理測驗。索艾克讓劉以豪、袁澧林透過選新車，看未來的發展性，意外地讓兩人說出心底的真心話。

索艾克提問，如果今天要買一台車，直覺會選什麼顏色？選項有白色、紅色、黑色、銀色。唐綺陽第一個選擇黑色，劉以豪挑了白色，袁澧林則選了銀色。索艾克揭曉答案，選擇白色的人偏向維持現況，個性謹慎保守，偏好穩定環境。劉以豪坦言，最近有很多內心的情緒，主要透過寫字、走路抒發，總覺得「想改變什麼，但是找不到出口」。

選擇黑色的人代表想要更具有挑戰性的生活，渴望突破現狀，想要更上一層，未來有機會大放異彩。唐綺陽直呼「好準」，早就想走出同溫層，已經身體力行改變現況。

袁澧林平時非常相信自己的直覺。

而袁澧林選的銀色代表現在靈感正值高峰，適合跟著感覺走，有機會可以解決問題。正好袁澧林屬於相信直覺的類型，而且充滿信心「直覺超好」。至於沒有人選的紅色，象徵滿懷熱情與決心，有強烈的感情，實現理想無懼阻礙。