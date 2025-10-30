劉以豪毒舌開酸！《監所男子》3菜鳥慘遭震撼教育

菜鳥三兄弟陳澤耀、張軒睿、邱以太遇施名帥即興出招笑到怕。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）





監所職場喜劇《監所男子囚生記》今（30）日釋出全新「社畜版」預告，社畜心聲「比犯人更像犯人的，原來是我」掀起共鳴。此次預告不僅揭開爆笑又寫實的職場縮影，更驚喜曝光金獎綠葉陣容：謝瓊煖、黃迪揚、黃冠智、Darren邱凱偉、李英宏以及同時入圍本屆金鐘與金馬的葉子綺同台飆戲，堪稱黃金演技聯盟。

影集輕鬆幽默的手法，帶觀眾跟隨三位初入體制的菜鳥管理員「入監」，在與老鳥、高層與受刑人的互動中，見證監獄裡的人性百態、悲喜交織。預告開場便氣勢全開，三位滿腔熱血的新人陳澤耀、張軒睿、邱以太剛報到就遭前輩主任施名帥「震撼教育」，掀衣秀疤霸氣警告：「沒被犯人捅過？進了監所，你就跟受刑人沒兩樣！」

廣告 廣告

毒舌教誨師劉以豪語出驚人震懾三菜鳥。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）

毒舌教誨師劉以豪語出驚人震懾三菜鳥。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）

三個菜鳥陳澤耀、張軒睿、邱以太一登場就被下馬威，不料氣氛瞬間反轉，施名帥展示的竟是「割盲腸」的手術疤，讓三人憋笑到不行。拍攝現場更成為笑點修羅場，原來施名帥飾演的「冷面笑匠」監所主任，時常臨場即興發揮，讓三人笑到「怕」。

張軒睿大讚：「小帥哥最厲害的是他完全不按牌理出牌，當你覺得準備好了，他就給你丟出一張意想不到的牌，然後全場爆笑。」陳澤耀補充：「他會跟我們三個聊台詞怎麼玩會更好，沒想到他排練時講一套，開拍又來另一套，要我們真的去感受，不預設反應。」邱以太則自嘲「笑場王」，笑說每次都對大家超不好意思。施名帥也幽默回應：「我也不是故意的啦，我自己都快憋不住，想大笑出來！」

三位菜鳥入監後各自闖禍，糗態百出。陳澤耀第一天入監竟把識別證弄丟，滿臉尷尬求學長「可不可以再給我一張？」一上工就踩雷；張軒睿執勤抓犯人，卻反被自己的電擊棒電暈，還遭前輩言語羞辱是「廚餘」，怒而拿對講機咆哮：「你去吃屎啦！」；邱以太則在監所遭受騷擾卻不敢吭聲，只能吞下委屈，只為保住飯碗。三人狀況連連，逼得教誨師劉以豪只能無奈總結：「你們腦袋空空的，正好可以放入最新觀念！」結果三個傻瓜竟還自我安慰，以為被長官稱讚。短短兩分鐘的預告笑中帶刺、殘酷又爆笑，讓人更加期待正片揭曉監所裡的真實荒謬。

監所職場喜劇《監所男子囚生記》氣勢銳不可擋，由金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播。

【更多東森娛樂報導】

趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光

范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

范姜彥豐開撕粿粿外遇王子！黃宏軒發聲：該來的總會來