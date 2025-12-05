劉以豪私密照被威脅公開 他急哀求：不要！

詹子萱耐著低溫，陪劉以豪在頂樓吹風。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》本週劇情迎來大風暴，監所內部將出現一連串人事與制度的動盪，將引爆教誨師姜一傑（劉以豪飾演）的內心世界。正當戲內劇情推向高壓極限，戲外劉以豪與詹子萱的「相愛相殺」互拍醜照，卻形成極度反差，成為片場的最佳調劑。

詹子萱與劉以豪在頂樓拍攝情緒重場戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪與詹子萱私下互動逗趣程度，兩人形容彼此的相處是「一直都在互相攻擊」，私下「相愛相殺」不停戰。他們互相惡作劇，互拍對方的「醜照」成了日常。詹子萱更爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開。

廣告

飾演社工師的詹子萱，談及拍攝過程中最辛苦的一天，是在台中頂樓拍攝劉以豪情緒重場戲。她回憶：「當天風超大，冷到頭痛，我跟以豪兩個人狂發抖。」而這場天台戲，劉以豪也曝光幕後小插曲，原劇本設定有一場姜一傑在天台運動、脫上衣的戲，需要展現角色的身材狀態，為此他非常努力健身，但與導演討論後，考量到角色性格，最終決定調整劇本，將該畫面全數取消。劉以豪表示他對角色的想法：「一傑一板一眼，因為生氣跑到天台脫衣有點怪。」

戲份刪除後，他也立即「解放」自己，笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了。」展現出他私下幽默、輕鬆的一面。詹子萱也分享了與劉以豪合作的觀察，形容他與原本想像中不同：「原本以為他很文質彬彬，後來發現他其實很自由、很幽默，是冷面笑匠。」

