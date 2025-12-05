劉以豪脫衣戲份全被刪！女星威脅公開「私密照」 他嚇壞急求饒

記者宋亭誼／台北報導

劉以豪在監所職場喜劇《監所男子囚生記》飾演教誨師姜一傑，與詹子萱「相愛相殺」互拍醜照，成為片場的最佳調劑。劉以豪在關鍵時刻赫然察覺郭子乾飾演的典座父親可能涉入灰色地帶與不法事件，面對親情與職責的矛盾，他必須做出一個足以影響所有人的艱難抉擇，角色的未來走向充滿了壓力與看點。

劉以豪（右）察覺郭子乾（左）涉弊，陷天人交戰。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

為了專業呈現監所管理員的訓練細節，劉以豪在開拍前接受了扎實的柔術訓練。劉以豪分享：「摔不只是自己用力，被摔的人也要用力，需要互相保護。」對互打的雙方都很具挑戰性。劇中有一場從背後環抱陳澤耀、再使出技巧把對方摔出去的動作，展現課堂中的技術，雖然沒有將所學的技巧全部展現，但他認為很好玩。

除了柔術，劇中讓他印象最深刻的動作戲，其實是施名帥的招牌動作。劉以豪回憶劇中初入戒護科時，遭遇受刑人暴動被挾持受傷，由施名帥飾演的前輩以一招流暢又有力量的「剪刀腳」救回，因此對施名帥留下深厚恩情。劉以豪直言，所有動作戲中，他最想學的正是施名帥的這招「剪刀腳」，讚嘆畫面流暢又有力量，這場救命恩情戲也是串連角色情感的關鍵。

詹子萱（右）陪伴劉以豪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪與詹子萱私下互動的逗趣程度，也成為片場開心果。兩人形容彼此的相處是「一直都在互相攻擊」，私下「相愛相殺」不停戰。他們互相惡作劇，互拍對方的「醜照」成了日常。詹子萱更爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開，展現出兩位演員之間歡樂、有愛的片場氣氛，與劇中緊張的監所生活形成強烈對比。

飾演社工師的詹子萱，談及拍攝過程中最辛苦的一天，是在台中頂樓拍攝劉以豪情緒重場戲。她回憶：「當天風超大，冷到頭痛，我跟以豪兩個人狂發抖。」為了不讓身體狀況影響到劉以豪的情緒重點戲，她必須在鏡頭開始後強行穩定狀態，確保整場戲順利完成，可見演員們為戲付出的專業與努力。

劉以豪（左）鍛鍊身材全白費，脫衣戲遭刪秒破戒吃炸雞。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪也曝光幕後小插曲，劇本原本設定有一場姜一傑在天台運動、脫上衣的戲，需要展現角色的身材狀態。為此他非常努力健身。但他與導演討論後，考量到角色性格，最終決定調整劇本，將該畫面全數取消。劉以豪表示他對角色的想法：「一傑一板一眼，因為生氣跑到天台脫衣有點怪。」

戲份刪除後，他也立即「解放」自己，笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了。」展現出他私下幽默、輕鬆的一面。詹子萱也分享了與劉以豪合作的觀察，形容他與原本想像中不同：「原本以為他很文質彬彬，後來發現他其實很自由、很幽默，是冷面笑匠。」

