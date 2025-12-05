劉以豪被拍大量私密照！女星「威脅公開」他嚇壞求饒
職場喜劇《監所男子囚生記》話題熱度持續攀升，本週劇情將迎來史無前例的重大變革，監所內部將出現一連串人事與制度的動盪，這場風暴不僅直接影響受刑人與管理員的平衡，更將引爆教誨師姜一傑（劉以豪 飾演）的內心世界。正當戲內劇情推向高壓極限，戲外劉以豪與詹子萱的「相愛相殺」互拍醜照，卻形成極度反差，成為片場的最佳調劑。
劉以豪與詹子萱私下互動的逗趣程度，也成為片場開心果。兩人形容彼此的相處是「一直都在互相攻擊」，私下「相愛相殺」不停戰。他們互相惡作劇，互拍對方的「醜照」成了日常。詹子萱更爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開，展現出兩位演員之間歡樂、有愛的片場氣氛，與劇中緊張的監所生活形成強烈對比。
詹子萱與劉以豪在台中頂樓拍攝情緒重場戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）
飾演社工師的詹子萱，談及拍攝過程中最辛苦的一天，是在台中頂樓拍攝劉以豪情緒重場戲。她回憶：「當天風超大，冷到頭痛，我跟以豪兩個人狂發抖。」為了不讓身體狀況影響到劉以豪的情緒重點戲，她必須在鏡頭開始後強行穩定狀態，確保整場戲順利完成，可見演員們為戲付出的專業與努力。
而這場天台戲，劉以豪也曝光幕後小插曲，原劇本設定有一場姜一傑在天台運動、脫上衣的戲，需要展現角色的身材狀態。為此他非常努力健身。但他與導演討論後，考量到角色性格最終決定調整劇本，將該畫面全數取消。劉以豪表示他對角色的想法：「一傑一板一眼，因為生氣跑到天台脫衣有點怪。」戲份刪除後，他也立即「解放」自己，笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了。」展現出他私下幽默、輕鬆的一面。
詹子萱也分享了與劉以豪合作的觀察，形容他與原本想像中不同：「原本以為他很文質彬彬，後來發現他其實很自由、很幽默，是冷面笑匠。」
監所職場喜劇《監所男子囚生記》由金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播。
