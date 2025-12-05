劉以豪被拍「大量私密照」 女星威脅公開...他嚇到急求饒

〔記者李紹綾／台北報導〕劉以豪、詹子萱合作愛奇藝影集《監所男子囚生記》，近來劇情走向偏高壓極限，戲外的兩人卻是「相愛相殺」互拍醜照，卻形成極度反差，成為片場的最佳調劑。

劉以豪與詹子萱私下互動的逗趣程度，成為片場開心果。兩人形容彼此的相處是「一直都在互相攻擊」，私下「相愛相殺」不停戰。他們互相惡作劇，互拍對方的「醜照」成了日常。詹子萱更爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開，展現出兩位演員之間歡樂、有愛的片場氣氛，與劇中緊張的監所生活形成強烈對比。

廣告 廣告

詹子萱劇中角色為社工師，談及拍攝過程中最辛苦的一天，是在台中頂樓拍攝劉以豪情緒重頭戲。她回憶：「當天風超大，冷到頭痛，我跟以豪兩個人狂發抖。」為了不讓身體狀況影響到劉以豪的情緒重點戲，她必須在鏡頭開始後強行穩定狀態，確保整場戲順利完成，可見演員們為戲付出的專業與努力。

劉以豪曝光這場天台戲的幕後小插曲，透露原劇本設定有一場「姜一傑」在天台運動、脫上衣的戲，需要展現角色的身材狀態，為此他非常努力健身，但他與導演討論後，考量到角色性格，最終決定調整劇本，將該畫面全數取消。劉以豪分享對於角色「姜一傑」的想法：「一傑一板一眼，因為生氣跑到天台脫衣有點怪。」

戲份刪除後，劉以豪立即「解放」自己，他笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了。」展現出他私下幽默、輕鬆的一面。詹子萱也分享了與劉以豪合作的觀察，形容他與原本想像中不同：「原本以為他很文質彬彬，後來發現他其實很自由、很幽默，是冷面笑匠。」

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演。每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；每週日晚間8點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間10點於台視開播。

【看原文連結】

更多自由時報報導

郭子乾疑涉「監所不法弊案」 兒子夾親情與職責陷兩難

震撼彈！朱孝天真的掰了 F4新成員是天團成員

中職》Good Goodbye！揮別統一獅 林岱安7年大約加盟富邦悍將

范姜彥豐談定離婚？粿粿要求「放過王子」 贍養費金額曝

