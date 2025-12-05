劉以豪遭囚犯「持刀狹持」全身血！金馬男星以命換命救人

劉以豪遭遇受刑人暴動被挾持受傷。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）





職場喜劇《監所男子囚生記》話題熱度持續攀升，本週劇情將迎來史無前例的重大變革，監所內部將出現一連串人事與制度的動盪，劉以豪飾演的教誨師姜一傑，在此關鍵時刻赫然察覺典座父親（郭子乾 飾演）可能涉入灰色地帶與不法事件，面對親情與職責的矛盾，他必須做出一個足以影響所有人的艱難抉擇，角色的未來走向充滿了壓力與看點。

為了專業呈現監所管理員的訓練細節，劉以豪在開拍前接受了扎實的柔術訓練。劉以豪分享：「摔不只是自己用力，被摔的人也要用力，需要互相保護。」對互打的雙方都很具挑戰性。劇中有一場從背後環抱陳澤耀、再使出技巧把對方摔出去的動作，展現課堂中的技術，雖然沒有將所學的技巧全部展現，但他認為很好玩！

劉以豪與陳澤耀有柔術對手戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）

除了柔術，劇中讓劉以豪印象最深刻的動作戲，其實是施名帥的招牌動作劉以豪回憶劇中初入戒護科時，遭遇受刑人暴動被挾持受傷，由金馬男星施名帥飾演的前輩以一招流暢又有力量的「剪刀腳」救回，因此對施名帥留下深厚恩情。劉以豪直言，所有動作戲中，他最想學的正是施名帥的這招「剪刀腳」，讚嘆畫面流暢又有力量，這場救命恩情戲也是串連角色情感的關鍵。

施名帥以流暢又有力量的「剪刀腳」制伏受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播。



