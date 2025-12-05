劉以豪「剪刀腳」救命恩情戲曝光！私下與詹子萱「相愛相殺」 《監所男子囚生記》幕後趣事大公開

劉以豪與陳澤耀有柔術對手戲。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》話題熱度持續攀升，戲外劉以豪與詹子萱的「相愛相殺」互拍醜照，卻形成極度反差，成為片場的最佳調劑。劉以豪飾演的教誨師姜一傑，在此關鍵時刻赫然察覺典座父親（郭子乾飾演）可能涉入灰色地帶與不法事件，面對親情與職責的矛盾，他必須做出一個足以影響所有人的艱難抉擇，角色的未來走向充滿了壓力與看點。

為了專業呈現監所管理員的訓練細節，劉以豪在開拍前接受了扎實的柔術訓練。劉以豪分享：「摔不只是自己用力，被摔的人也要用力，需要互相保護。」對互打的雙方都很具挑戰性。劇中有一場從背後環抱陳澤耀、再使出技巧把對方摔出去的動作，展現課堂中的技術，雖然沒有將所學的技巧全部展現，但他認為很好玩！除了柔術，劇中讓他印象最深刻的動作戲，其實是施名帥的招牌動作。

劉以豪回憶劇中初入戒護科時，遭遇受刑人暴動被挾持受傷，由施名帥飾演的前輩以一招流暢又有力量的「剪刀腳」救回，因此對施名帥留下深厚恩情。劉以豪直言，所有動作戲中，他最想學的正是施名帥的這招「剪刀腳」，讚嘆畫面流暢又有力量，這場救命恩情戲也是串連角色情感的關鍵。

劉以豪遭遇受刑人暴動被挾持受傷。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪與詹子萱私下互動的逗趣程度，也成為片場開心果。兩人形容彼此的相處是「一直都在互相攻擊」，私下「相愛相殺」不停戰。他們互相惡作劇，互拍對方的「醜照」成了日常。詹子萱更爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開，展現出兩位演員之間歡樂、有愛的片場氣氛，與劇中緊張的監所生活形成強烈對比。

而這場天台戲，劉以豪也曝光幕後小插曲：原劇本設定有一場姜一傑在天台運動、脫上衣的戲，需要展現角色的身材狀態。為此他非常努力健身。但他與導演討論後，考量到角色性格，最終決定調整劇本，將該畫面全數取消。劉以豪表示他對角色的想法：「一傑一板一眼，因為生氣跑到天台脫衣有點怪。」

