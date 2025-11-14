劉以豪／陳澤耀 監所默契滿分

劉以豪與陳澤耀在《監所男子囚生記》碰撞出激烈火花。

記者戴淑芳∕台北報導

監所職場喜劇《監所男子囚生記》，劉以豪與陳澤耀一冷一熱的組合默契滿分，越鬥越有愛，拍出粉紅名場面。

劉以豪是原則至上的教誨師，陳澤耀則是黑道派來臥底的監所管理員，2人從劍拔弩張到攜手合作，衝突場面裡意外「四目相交」、肢體過度貼近，初相識就上演「桌上壓制」名場面。

戲裡2人針鋒相對、火藥味濃厚，戲外卻是「靠腰」相認的好兄弟。從交換養身撇步開始的友情，一路升級成兄弟情。

不只拍戲默契合拍，2人連私下喜好都超雷同，劉以豪直呼陳澤耀是「加強版的自己」，「我喜歡爬山，他直接去攀岩；我喜歡開車，他在玩賽車；我露營，他野營還拍影片給我看。整個人能量爆棚，什麼都×2」。