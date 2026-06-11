劉伊心前特助公開發聲！8字揭老闆真面目

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「美胸皇后」劉伊心2017年與「老虎牙子」總裁林志隆結婚，育有三名子女，生活重心也逐漸轉向家庭。近日她被網友發現開出月薪4.5萬尋找「家庭教育陪伴特助」，卻因工作內容要求包辦保母、司機、家教及影片剪輯等5職位，被形容是「24小時待命、一人身兼多職」，甚至有人質疑「沒有開到15到20萬根本找不到人」。事件在網路上發酵後，一名自稱劉伊心前任特助的女網友拍片替她說話，並以「善良單純、風度翩翩」8字形容她本人，引起外界討論。

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一名自稱是劉伊心前特助的女網友，今（11日）在Threads上傳一段影片，表示：「我實際相處過的劉伊心並不是那樣的人，在我的感知裡，她充滿溫度。她樂於照顧身邊的人，也願意分享自己擁有的資源和機會。」女網友接著說，「劉伊心在交代工作或與人相處時，考量的不單單僅是結果，而是面前的人有沒有可能因此被幫助、被看見、被成全。」她相信這次的爭議可能是文字表達上的落差，認為這些不同解讀當然要被理解，需要調整的地方也應再檢視，「但如果因此就抹去她原本待人的真誠與善意，我會覺得很心疼。」

劉伊心

劉伊心徵求家庭教育陪伴特助。（圖／翻攝「104人力銀行」官網）





女網友提到，這樣的胸懷並不是劉伊心身為公眾人物的演技，而是她真的願意給予、信任，也願意製造機會讓身邊的人成長。而在工作之餘，自己也看見劉伊心在家庭中是個非常用心的媽媽和太太，並以「善良單純、風度翩翩」來形容劉伊心。不過網友們看完卻質疑：「那你幹嘛離職」、「她是好老婆和好媽媽，這和她用四萬五聘請一個包山包海的助理有任何關聯嗎」、「如果真的不錯，身為前特助的妳還會辭職嗎」。





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劉伊心列出家庭教育陪伴特助的工作內容，引發批評。（圖／翻攝「104人力銀行」官網）





更有眼尖網友發現，女網友拍片的背景與劉伊心道歉影片的背景相當神似，懷疑兩人關係不單純，笑稱：「你們兩個拍影片的背景壁紙都一樣欸，一起各拍一支的嗎」、「你拍攝的地點怎麼和你的前老闆娘一模一樣？看起來很像是酒店後面的休息室」、「這麼巧！這位特助跟劉小姐的背景壁紙是一樣的，如果是劉小姐找來的，至少背景要換一下嘛」、「你是不是被逼的」。

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一名自稱是劉伊心前特助的女網友，今（11日）在Threads上傳一段影片替前老闆說話。（圖／翻攝自Threads）





面對爭議延燒，劉伊心11日也拍片道歉說明，表示當初刊登職缺是以「誠實透明」為原則，盡量完整列出可能的工作內容，避免入職後與期待落差過大。她強調，這些工作並非每日同時發生，而是在工作或行程無法陪伴孩子時，才需要有人協助銜接生活與學習。

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許多網友留言討論。（圖／翻攝自Threads）





針對外界認為職務範圍過大，劉伊心也坦言資訊呈現方式確實造成誤解，「這是我需要改進的地方」。至於薪資被嫌太低、應該至少12萬，她則回應：「我其實都很Open、我覺得都是可以討論！」強調都可以視情況調整，「如果我付了這個12萬，可以讓我出書計劃從原本的9、10個月變成三個月，我其實也很樂意啊，這個12萬是很值」。她還提到，過去有求職者應徵秘書時自薦「我覺得我可以再多5000、8000」，並說明原因，「我聽完之後，我立馬說，我覺得你值得，ok！我還給他階段性的獎金」。

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關於薪資被嫌太低，劉伊心表示：「我其實都很Open、我覺得都是可以討論！」（圖／翻攝自「劉伊心」臉書）





她補充，目前家中已有24小時全職保母，因此這次徵才重點在於「生活陪伴者」，希望能一起參與孩子成長、記錄生活，也能從第三方角度觀察孩子需求，適時提醒她可能忽略的地方。對於外界批評「只負責生、不負責養」，劉伊心則回應自己投入大量時間陪伴孩子，強調相當重視家庭與教育。





原文出處：劉伊心前特助公開發聲！8字揭老闆真實面目⋯網揪「2疑點」笑了

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