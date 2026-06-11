劉伊心前特助逆風挺「為人充滿溫度」網抓包一細節疑串通作秀
劉伊心與飲料品牌「老虎牙子」董事長林志隆結婚多年，近日在徵才網站開出月薪4萬5000元招募「董事長夫人特助」，不僅工作內容包山包海，可能連周末及連假都沒得休，慘遭網友砲轟，她稍早拍影片致歉並說明原因，如今，一名曾任職劉伊心特助的女子拍片逆風力挺，引發外界關注。
這名曾任職劉伊心特助的女子，稍早發影片表示職缺內容曝光後，不少人幫劉伊心貼上「苛刻、難相處」的標籤，還有許多否定字句，讓她決定發聲平反，回想過去相處的過程，劉伊心在自己眼中樂於照顧旁人，更願意分享擁有的資源和機會，考量的並非只有結果，而是眼前的人有沒有可能獲得幫助、被看見，胸襟相當寬闊，強調絕非是公眾人物的演技。
前特助表示劉伊心非常用心做好妻子和母親的角色，不論對孩子的陪伴，或者對家人的照顧，都默默藏在生活細節中，這次引發的爭議，她強調只是文字認知的落差，「這些不同解讀當然要被理解，需要調整的地方也應該再檢視」，倘若這樣抹煞劉伊心待人的真誠與善意，坦言會為此感到難過。
如今，有眼尖網友發現劉伊心跟前特助拍攝影片的背景，壁紙居然是同一款：「一起各拍一隻的嗎」，讓眾人紛紛留言開酸：「這間公司的團隊很不注重細節」、「才給45K有剪出來不錯了」、「要提油救火嗎」。
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