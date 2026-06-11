「劉伊心前特助」拍片讚老闆有溫度 背景1細節被抓包：發這篇多少錢

劉伊心（左圖）被炎上，自稱其前特助的女子（右圖）發文稱讚前老闆是「有溫度的人」，卻有網友發現兩人背景壁紙一模一樣。翻攝畫面



藝人、「老虎牙子」董事長夫人劉伊心日前開出月薪4萬5000元徵求「家庭教育陪伴特助」，但工作內容包山包海，必須兼任司機、影片剪輯、保母等，引發網友砲轟。劉伊心今天（6/11）親上火線致歉，拍影片強調絕非找保母，如果能力足夠甚至願意付出月薪12萬。一名自稱曾任劉伊心特助的女子在Threads發影片聲援，強調劉伊心是很有溫度的人，不過有網友注意到兩支影片的背景壁紙完全相同，狠酸她「發這篇多少錢？」

自稱劉伊心前特助的女子在影片中表示，她實際相處過的劉伊心並非網友口中那樣苛刻的人，「在我的感知裡，她充滿溫度。她樂於照顧身邊的人，也願意分享自己擁有的資源和機會。伊心考量的不單單僅是結果，而是面前的人有沒有可能因此被幫助、被看見、被成全」，相信這次的爭議，有可能是文字表達上的落差，但如果因此就抹去劉伊心待人的真誠與善意，讓她覺得很心疼。

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另外，女子還說「如果要我用三個字來形容劉伊心，那會是『善良單純，還有風度翩翩』」，明明有八個字，卻說成「三個字」，還說自己因為接觸劉伊心和老虎牙子，達到了前所未有的商業視野，讓她從容優雅地看待很多事情與變化。

不過這篇發文卻逃不過網友的檢視，有人吐槽「你們兩個拍影片的背景壁紙都一樣欸，是一起各拍一支的嗎？」「發這篇有多少錢？」「如果真的不錯，身為前特助的妳還會辭職？」「說想用三個字描繪劉伊心結果給我講什麼善良單純風度翩翩，離職是因為數學太差嗎？」

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