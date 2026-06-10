劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
劉伊心近日開出職缺，頭銜為董事長夫人特助(家庭教育陪伴特助) ，條件必須符合「真正喜歡孩子、願意長期陪伴孩子成長」，希望不是單純扮演陪玩角色，而是要成為孩子生活與學習中的穩定陪伴者，接著列出9點工作內容，包括配合家庭旅遊、外宿或周末活動；若有晚間應酬，要協助孩子就寢等，記錄家庭生活，須具備手機拍攝及基礎剪輯能力。
該職缺工作時間表定從中午至晚間8、9點，不過會視當天行程做調整，月休有8天，但要配合劉伊心家庭與旅遊行程，周末及連假都需要上班，月薪約4.5萬元，提供勞健保。
由於要身兼數職，以及休不到假日，讓網友感到不可思議：「家教要會剪輯影音，還要當司機，好扯」、「司機+保母+家教+剪輯師=薪水$45000？四種專業人士只值45000？我真的滿頭問號」、「那她生小孩不就幾乎丟給保母還有教育陪伴特助照顧，當媽媽還真輕鬆」、「專業保母都超過這個薪水耶⋯⋯這開價有點遠離市場」、「細算了下，一個人要做8種專業領域的工作」。
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