劉伊心感情上認可肉體出軌 一句「別讓另一半知道」惹議

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》本集以「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託？」為題，分別邀請精神派代表，陳依依、張立東、Rita及肉體派代表，劉伊心、宇珊、吳小可等人，現場展開一場腥風血雨的辯論大戰，保證讓觀眾大開眼界。

節目一開始，兩派人馬就為了「肉體出軌」的底線問題，吵得不可開交！其中「肉體派」代表宇珊率先拋出震撼彈，直言自己完全可以接受「性愛分離」，「如果我老公要出去跟別人發生關係，我並不會不答應！」但她強調，前提是絕對不能欺騙，一定要坦承以告、並共同討論雙方之間的問題與原因。如此冷靜又理性的發言，立刻讓全場來賓感到不可思議。

「精神派」代表依依聽了更是難以置信，忍不住反擊：「肉體出軌，就是同時傷害兩個人！這件事是很危險的，一旦潘朵拉的盒子被打開了，就很可能回不去了！」更大膽以自己的老公納豆來比喻：「就像我身高158.7的老公，我就只能吃他，不要突然去吃一個187的男人，跨越了那個界線就會很危險！」超直白的比喻笑翻全場。

依依隨後分享過往傷痛，曾與愛情長跑長達六年的前男友論及婚嫁，對方卻在交往的第四年突然間完全不碰她。直到某天她翻到男友的包包，發現有「兩支手機」，打開查看後瞬間崩潰，裡面滿滿都是交友軟體，還有超過40位聊天紀錄。

攤牌時男方竟還辯解：「但我最愛的還是妳，沒有精神出軌，跟其他人都是一次性的純肉體關係！」這番言論讓派翠克聽不下去，忍不住吐槽：「把其他人都當作是免洗筷嗎？一次性餐具。」笑翻全場。從此以後，依依便立下底線：「至少要因為愛我，所以不能跨越那條線。」沒想到話鋒剛落，劉伊心突然拋出超狂觀點：「不管是精神出軌還是肉體出軌，最好永遠都不要讓另一半知道。」此話一出，全場瞬間暴動喊：「什麼意思？」、「妳是在鼓勵出軌嗎？」張立東也吐槽：「看來我們今天找到真正的『冤大頭』了！」

輪到「精神派」代表張立東，他分享自己親身經歷的「現場抓姦」經驗。他回憶，以前還在當上班族的時候，他的女友是個事事報備的乖乖牌。某天他提早下班想給女友一個驚喜，早早在她公司門口等她，同時打電話詢問，收到的回應是還要忙一陣子沒辦法下班，掛斷電話後，卻親眼目睹她上了一輛比自己的汽車還貴超過三倍的名車！怒火中燒的他，一路尾隨女友到深山停車場，卻遲遲沒等到兩人下車。眾人驚問：「所以他們在幹嘛？」張立東苦笑回：「就是在車震啊！心真的被撕裂。」讓Sandy喊：「驚喜都變驚嚇了！」

