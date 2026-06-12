劉伊心開4.5萬徵才找到了！接任者談優點：可結合她的人脈圈
「老虎牙子」董娘劉伊心先前被爆開月薪4.5萬找全能特助，昨(11日)她發影片澄清不是要找幫她育兒的人，是想找「生活陪伴者」，外界好奇生活陪伴者是什麼意思？她轉發「風格饕生活」的作者JIA JIA回應，JIA JIA表示她先前是劉伊心夫婦的執行長特助，認為這份工作最大的優點就是在平等的前提下，結合雙方人脈圈，她也表示見外界誤解自己很心疼，決定自己請纓上任。
劉伊心轉發JIA JIA的影片，片中JIA JIA表示過去和劉伊心、林志隆一起工作，擔任執行長特助，JIA JIA自稱是多元斜槓的「即戰力戰將」，JIA JIA有自己的公司，大家可能不清楚劉伊心目前需要什麼，JIA JIA代為回應，認為她所需要的「陪伴者」角色，從她過去的經驗是雙方可能工作上有摩擦，但不影響彼此友情的發展，兩人婚前就認識，彼此交流結合資源，「我們把我們格局都放大了，我們的人脈圈互相結合」。
JIA JIA說，雙方的關係是「在我們同樣的平等對待的狀況之下，這個友情是慢慢的一點一滴變深，所以我特別了解她現在需要的是什麼」；接著JIA JIA說劉伊心小她1、2歲，而她的孩子已經成年，最近要搬去跟爸爸住，她有點分離焦慮，想找工作轉移注意力，所以「我現在就請纓，我來主動應聘她這個『家庭陪伴者』的角色，因為我充分理解她想要的是什麼」，並指劉伊心希望的是她和孩子相處的時候，有人可以幫她記錄快樂的一刻，JIA JIA也說劉伊心不希望的是自己忙工作或擔任掌鏡者時，回頭發現孩子的重要影音紀錄裡沒有自己，會感覺很可惜。
JIA JIA最後說，這個家庭生活陪伴者沒有大家想的那麼複雜，加上她對劉伊心很了解，自己也喜歡孩子，所以昨天自己就打給劉伊心「應徵」了，對方也說要去跟老公討論一下跑流程，雙方應該會合作。JIA JIA也希望大家不要再誤解劉伊心，「其實她提要求仔細是一件非常好的事，有的老闆跟你在談工作的時候講得不清不楚的，到最後你還不是要硬做，然後私底下臭罵老闆一番嗎？那她把事情要求寫得清楚，講得清楚不代表就是全部都要承擔」，劉伊心也說，先前有的助理可能一天工作3小時，劉伊心覺得今天可以了，就會請對方提前下班，「所以彈性都是有的」，希望外界別再誤會。
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