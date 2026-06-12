劉伊心「2年罵跑10位助理」 自認有起床氣、易情緒化
知名飲料品牌「老虎牙子」董座林志隆的藝人老婆劉伊心，最近開出月薪4萬5000元尋找「董事長夫人特助」，工作內容範圍涵蓋司機、保母、家教和剪輯師等，且周末與連假需配合出勤，被網友罵翻，連2年內更換10名助理的往事都被重提，當時劉伊心坦言，大部分的助理都是被她「罵跑」的。
劉伊心民國100年上節目《非關命運》時，公開抱怨自己常遇到「天兵助理」，曾短短半年內就換了7名助理，錄影當天到場的已經是第7任。主持人于美人不禁問：「換了這麼多助理，究竟是他們的問題，還是妳的問題呢？」精神科醫師鄧惠文也搭腔：「很有可能妳的助理們不覺得自己天兵，反而認為妳有公主病！」
劉伊心反駁，自己每天固定要吃兩盒水果，有次交代助理多準備兩顆奇異果，隔天卻只看到兩顆「完整沒切」的奇異果，原本的兩盒水果也沒準備，讓她當場氣炸。劉伊心坦言自己有起床氣，肚子餓也容易情緒化，助理幾乎都是被她罵走的，導致每次錄影時，最常被問：「助理怎麼又換人了？」
隨後她上中天節目《幸福相談所》時，更自曝出道以來已換9位助理，最短的甚至做1天就離職。她透露自己早上有起床氣，規定助理開車時絕對不能和她講話，新來的助理必須在3天內搞清楚所有狀況。現場來賓調侃她是「穿著Prada的惡魔」，張克帆也虧：「我看妳直接去五星級飯店，找個備有管家執照的主管比較快。」
為了讓她體會助理的辛苦，節目主持人張珮珊曾安排考驗，要求劉伊心在不用筆記的情況下，幫全場的來賓買飲料。結果劉伊心就因大家點不同的飲料而搞瘋，直言：「大家不能點相同的嗎？我真的有公主病，要跟前助理們說辛苦了！」
據了解，劉伊心曾在2年內換了10名助理，抱怨：「希望我上通告時，助理能幫我完成其他事，而不是打電動。」後來她苦苦找不到新助理，忍不住自嘲：「助理人數都可以組成《復仇者聯盟》了！」最終，她索性不再請人，把每個月3萬元的助理費省下來繳房貸。
其他人也在看
前員工出面緩頰！遭抓包離職還自稱「執行長特助」 劉伊心鬆口真相
現任老虎牙子董娘的劉伊心近來因為開出職缺引發熱議，有網友質疑月薪4萬5000元，不過工作內容需要包辦家教、司機、保母與影音製作等，對此，劉伊心出面道歉，強調薪資可以討論，其中，她的前特助也發聲幫忙緩頰，但有網友卻表示對方依舊對外宣稱是「執行長特助」，質疑她是否已經離職，對此，劉伊心也正面回應了。蔡佩伶報導
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
劉亦菲超仙原名曝光「原本不姓劉」！滿門菁英家世太驚人 網嘆：根本小說女主角
「神仙姐姐」劉亦菲近期因為家世背景再度掀起熱議。不同於演藝圈多數藝人，她是名副其實的滿門菁英，祖輩與父母都在頂尖領域卓有建樹，且四人都擁有個人百科詞條，家族底蘊相當深厚。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
安以軒消失螢光幕10年回來了 無預警主演A-Lin 新歌MV
【記者林丞偉／台北報導】金曲歌后A-Lin今年接下第37屆金曲獎典禮主持棒，正在備戰的她，搶「鮮」推出新歌《一個人》，唱出每個在人群裡安靜逞強的人，再次透過歌曲陪伴每個總是把脆弱藏起來的靈魂，MV女主角更是驚喜邀來婚後淡出螢光幕10年的戲劇女神安以軒。
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
《鬼怪》10週年節目台灣同步跟播！ 孔劉含淚告白：人生最燦爛的冬天
韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》今年迎來開播十週年，自七月起台灣將同步跟播《鬼怪十週年之旅》綜藝節目，四大主演孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜再次合體。回憶起當年拍攝，氣氛逐漸從歡笑轉為感傷，劉寅娜甚至忍不住哽咽，看著孔劉說道：「我覺得哥哥好像是我們所有人的鬼怪。」
8年TVBS生涯畫句點！李作珩新東家曝光 親揭跳槽關鍵原因
李作珩透過社群平台分享喜訊時表示，自己已正式加入東森新聞，未來除了在《東森午安新聞》與觀眾見面，也將不定期於其他新聞時段現身。她特別選在自己的生日月份開啟全新工作旅程，認為格外具有紀念意義。她坦言，每一次轉換跑道都是重新出發的開始，每一次站上主播台，也都...
藍白再聯手！「高虹安條款」三讀 莊競程怒轟：全台就1人適用
即時中心／温芸萱、黃彥翔報導今（12）日在立法院藍白黨團憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑為替新竹市長高虹安參選2026年地方選舉解套，因此被稱為「高虹安條款」。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程通批，藍白「因人設事」，這條款全台幾乎僅高虹安一人適用，形同替特定政治人物大開後門。莊競程質疑，高虹安若對自身司法案件有信心，根本無須推動修法，怒轟藍白聯手以立法權干預司法。
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
蔣萬安背棄國父？竟吵廢監院 周軒列「5大爛攤」酸爆：替自己留後路
即時中心／陳奕劭報導台北市長蔣萬安今（12）日在臉書稱，要廢除監察院，還搬出監察院前院長陳菊昔日發言「希望我是最後一任監察院長」，要民進黨修憲廢除監察院。對此，政治工作者周軒指出，大家疑惑，蔣萬安連自己老祖宗留下的五權憲法都不要嗎？周軒進一步盤點台北近年上媒體版面的市政爭議，狠酸「他只是替自己留後路」。
中職》還原郭天信9下跑回致勝分當下 陳志偉：我本來要擋
昨味全龍在天母主場迎戰中信兄弟，9下由朱育賢打出再見安打4比3逆轉勝，跑回致勝分的是郭天信，自二壘全
中職》劉致榮遭紅襪釋出 葉君璋認為他該回來並透露2019年就跟他聯絡
投手劉致榮遭紅襪釋出，暫時結束美職生涯，昨深夜他在社群平台發文，感謝紅襪讓他圓了小時候到美國打球的夢
才剛升格新手爸！張書偉涉閃兵開庭公開認罪 妻謝京穎經紀公司回應了
男團「Energy」成員張書偉在5月中迎來雙胞胎女兒誕生，升格新手爸爸。不過他因涉閃兵遭新北地檢署起訴、被求處2年8月徒刑。他12日現身新北地院開庭，公開認錯道歉。對於外界好奇他的近況，對此，張書偉的老婆謝京穎所屬經紀公司做出回應。
台中神岡傳工安意外 操作沖壓機不慎工人頭部遭夾傷喪命
台中市神岡區和睦路一家金屬加工製造業，今天（12日）下午傳出工安事故，一名員工操作沖壓機不慎，頭部遭機台夾傷，送醫不治。市府勞檢處稽查，沖孔機未停止相關機械運轉，且作業過程啟動開關，導致勞工頭部遭沖孔
魏哲家出席屏東半導體供應鏈專區動土 賴清德：水電、土地、人才都不缺
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長暨總裁魏哲家及7家廠商董事長或總經理及縣長周春米等人都親自出席。賴清德表示，今天動土有重大的意義，不但屏東迎來了半導體產業鏈，對台灣整體發展有莫大助益，更是代表台積電深耕台灣的決心。賴總統並強調，產業需要的水、電、土地、人才不