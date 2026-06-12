劉伊心「2年罵跑10位助理」 自認有起床氣、易情緒化

劉伊心過去在節目中承認有起床氣、肚子餓容易發飆，助理千萬不能在這兩個時候出差錯。（鄧博仁攝）

知名飲料品牌「老虎牙子」董座林志隆的藝人老婆劉伊心，最近開出月薪4萬5000元尋找「董事長夫人特助」，工作內容範圍涵蓋司機、保母、家教和剪輯師等，且周末與連假需配合出勤，被網友罵翻，連2年內更換10名助理的往事都被重提，當時劉伊心坦言，大部分的助理都是被她「罵跑」的。

劉伊心民國100年上節目《非關命運》時，公開抱怨自己常遇到「天兵助理」，曾短短半年內就換了7名助理，錄影當天到場的已經是第7任。主持人于美人不禁問：「換了這麼多助理，究竟是他們的問題，還是妳的問題呢？」精神科醫師鄧惠文也搭腔：「很有可能妳的助理們不覺得自己天兵，反而認為妳有公主病！」

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劉伊心反駁，自己每天固定要吃兩盒水果，有次交代助理多準備兩顆奇異果，隔天卻只看到兩顆「完整沒切」的奇異果，原本的兩盒水果也沒準備，讓她當場氣炸。劉伊心坦言自己有起床氣，肚子餓也容易情緒化，助理幾乎都是被她罵走的，導致每次錄影時，最常被問：「助理怎麼又換人了？」

隨後她上中天節目《幸福相談所》時，更自曝出道以來已換9位助理，最短的甚至做1天就離職。她透露自己早上有起床氣，規定助理開車時絕對不能和她講話，新來的助理必須在3天內搞清楚所有狀況。現場來賓調侃她是「穿著Prada的惡魔」，張克帆也虧：「我看妳直接去五星級飯店，找個備有管家執照的主管比較快。」

為了讓她體會助理的辛苦，節目主持人張珮珊曾安排考驗，要求劉伊心在不用筆記的情況下，幫全場的來賓買飲料。結果劉伊心就因大家點不同的飲料而搞瘋，直言：「大家不能點相同的嗎？我真的有公主病，要跟前助理們說辛苦了！」

據了解，劉伊心曾在2年內換了10名助理，抱怨：「希望我上通告時，助理能幫我完成其他事，而不是打電動。」後來她苦苦找不到新助理，忍不住自嘲：「助理人數都可以組成《復仇者聯盟》了！」最終，她索性不再請人，把每個月3萬元的助理費省下來繳房貸。

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