劉伊心「45K陪伴者」找到了？她「搶上任」身分曝

娛樂中心／綜合報導

藝人劉伊心2017年嫁給大24歲的「老虎牙子」總裁林志隆。成為董娘的她，婚後育有3名子女，生活重心也逐漸轉向家庭。她日前開出月薪4.5萬職缺，尋找「董事長夫人特助」，但工作內容、必備條件以及工作時間曝光後引爆爭議，更有網友質疑該職缺是「一人身兼多職、24小時待命」。如今，劉伊心夫婦的前特助跳出來發聲，透露自己已私下致電劉伊心，並決定主動請纓上任。





劉伊心「45K徵陪伴者」爆爭議！前特助「致電搶上任」背後真相曝

劉伊心事後發布道歉影片，強調「不是要找保母」。（圖／翻攝自臉書@劉伊心）

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劉伊心近日捲入「徵才風波」，刊登的職缺名為「家庭教育陪伴特助」，月薪4萬5000元，工作內容涵蓋接送、陪讀、剪輯等職務，月休8天還需配合家庭旅遊。事後遭外界質疑「一人身兼多職、24小時待命」，甚至有人開轟「沒有開到15到20萬，根本找不到人」。

劉伊心「45K徵陪伴者」爆爭議！前特助「致電搶上任」背後真相曝

劉伊心月薪4.5萬開徵「董事長夫人特助」爆爭議，事後發聲澄清並道歉。（圖／翻攝自臉書@劉伊心）





老虎牙子隨後緊急下架職缺滅火，劉伊心也上傳道歉影片，澄清絕非徵保母，並表示其實是想找「生活陪伴者」，更強調如果做得好、月薪12萬也沒有問題，「我其實都很Open、可以討論！」。如今，劉伊心夫婦的好友兼前特助、「風格饕生活」的作者JIA JIA也拍片發聲，表示很心疼劉伊心被外界誤解，因此決定請纓上任。

劉伊心「45K徵陪伴者」爆爭議！前特助「致電搶上任」背後真相曝

劉伊心夫婦的前特助JIA JIA發聲、主動應聘。（圖／翻攝自臉書@風格饕生活 JIA JIA）





JIA JIA在影片中自稱是多元斜槓的「即戰力戰將」，她透露自己過去就和劉伊心、林志隆一起工作過，當時的職位是「執行長特助」。她透露，自己在劉伊心結婚前就認識對方，且對劉伊心很了解。她解釋，劉伊心所謂的「家庭生活陪伴者」並沒有外界想的那麼複雜，對方只是希望一家人在互動時，自己不再只是掌鏡的紀錄者，希望自己也能出現在鏡頭前，未來翻出相關片段會是一家人美好的回憶。JIA JIA也表示，自己已經打電話給劉伊心「應徵」，雙方是否會合作，還要等劉伊心跟老公「虎哥」討論後才能定案。JIA JIA最後也希望外界不要再誤解劉伊心。

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