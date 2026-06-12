劉伊心「45K陪伴者」找到了？她「搶上任」身分曝
娛樂中心／綜合報導
藝人劉伊心2017年嫁給大24歲的「老虎牙子」總裁林志隆。成為董娘的她，婚後育有3名子女，生活重心也逐漸轉向家庭。她日前開出月薪4.5萬職缺，尋找「董事長夫人特助」，但工作內容、必備條件以及工作時間曝光後引爆爭議，更有網友質疑該職缺是「一人身兼多職、24小時待命」。如今，劉伊心夫婦的前特助跳出來發聲，透露自己已私下致電劉伊心，並決定主動請纓上任。
劉伊心事後發布道歉影片，強調「不是要找保母」。（圖／翻攝自臉書@劉伊心）
劉伊心近日捲入「徵才風波」，刊登的職缺名為「家庭教育陪伴特助」，月薪4萬5000元，工作內容涵蓋接送、陪讀、剪輯等職務，月休8天還需配合家庭旅遊。事後遭外界質疑「一人身兼多職、24小時待命」，甚至有人開轟「沒有開到15到20萬，根本找不到人」。
劉伊心月薪4.5萬開徵「董事長夫人特助」爆爭議，事後發聲澄清並道歉。（圖／翻攝自臉書@劉伊心）
老虎牙子隨後緊急下架職缺滅火，劉伊心也上傳道歉影片，澄清絕非徵保母，並表示其實是想找「生活陪伴者」，更強調如果做得好、月薪12萬也沒有問題，「我其實都很Open、可以討論！」。如今，劉伊心夫婦的好友兼前特助、「風格饕生活」的作者JIA JIA也拍片發聲，表示很心疼劉伊心被外界誤解，因此決定請纓上任。
劉伊心夫婦的前特助JIA JIA發聲、主動應聘。（圖／翻攝自臉書@風格饕生活 JIA JIA）
JIA JIA在影片中自稱是多元斜槓的「即戰力戰將」，她透露自己過去就和劉伊心、林志隆一起工作過，當時的職位是「執行長特助」。她透露，自己在劉伊心結婚前就認識對方，且對劉伊心很了解。她解釋，劉伊心所謂的「家庭生活陪伴者」並沒有外界想的那麼複雜，對方只是希望一家人在互動時，自己不再只是掌鏡的紀錄者，希望自己也能出現在鏡頭前，未來翻出相關片段會是一家人美好的回憶。JIA JIA也表示，自己已經打電話給劉伊心「應徵」，雙方是否會合作，還要等劉伊心跟老公「虎哥」討論後才能定案。JIA JIA最後也希望外界不要再誤解劉伊心。
原文出處：劉伊心「45K徵陪伴者」爆爭議！前特助「致電搶回鍋」背後真相曝
更多民視新聞報導
開45K徵特助「身兼5職」被炎上！劉伊心道歉「可談到12萬」
殷瑋備詢「嘿嘿」嬉皮笑臉！遭女戰神電爆秒變臉
2026下半年星象大凶？命理師示警1群人玩股：恐爆掉
其他人也在看
驚悚！台中神岡爆嚴重工安意外 1工廠作業員遭機台夾傷頭不治
即時中心／徐子為、黃彥翔報導1名47歲的龐姓員於台中神岡某工廠操作金屬儲水桶沖孔機時，頭部遭機台強力擠壓，造成頭部嚴重骨折、大量出血，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫仍不治。台中市府勞工局獲報後，已派員去現地檢查，並要求該工廠停工改善，如查有違反職業衛生安全相關法令將開罰。
專訪／57歲花系列男神認再婚有「風險」 與女友同居7年仍不登記原因曝光
57歲林煒昔為花系列小生，他與同齡的總經理女友Cora（劉灼梅）交往進入第7年，雖然互稱老公、老婆，卻始終沒有踏進戶政事務所。Cora愛到深處，甜笑給林煒打超高分：「他沒什麼讓我不放心。」林煒則跟多數有過失敗婚姻的人一樣謹慎，認為再婚就代表「風險」。
稱「川普與習站一起是中共同路人」 鄭麗文嗆賴清德是金光黨
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文迎來這次訪美行的最高潮，在美東11號晚上參加華府僑宴，發表長達半小時的冗長致詞，還不忘把矛頭指向總統賴清德，大酸賴總統是不下架台獨黨綱的金光黨，綠營立委反嗆，早就沒有台獨黨綱，當時曾主張台獨的鄭麗文可是跑第一，如今卻變成中共代理人。
陳盈潔最新病況曝光！許常德突宣布「不會再辦任何音樂會」
72歲台語歌后陳盈潔保外就醫後病況備受關注，音樂人許常德12日在臉書捎來好消息，透露「陳姐意外的又有些好轉」，並分享一段感人善行。上月底音樂會後，許常德撥出部分善款一半，捐助給一位癱瘓近十年、獨居且渴望返校的年輕人。這份在病榻中伸出的援手，讓許常德感嘆，這兩年多來的奔走，彷彿都在遇見這位年輕人的那一刻找到了深刻意義。
開45K徵特助「身兼5職」被炎上！劉伊心道歉「可談到12萬」
娛樂中心／周希雯報導藝人劉伊心嫁給大24歲的「老虎牙子」總裁林志隆，搖身一變成為董事長夫人，近日她開出4.5萬徵求「董事長夫人特助」，不過因工作內容涵蓋接送、陪讀、剪輯等職務，月休僅8天還需配合家庭旅遊，被質疑「一人身兼多職、24小時待命」引發砲轟。對此，老虎牙子緊急下架職缺滅火，劉伊心今（11日）也發出影片道歉，澄清絕非徵保母，更強調如果做得好、月薪12萬也沒有問題，「我其實都很Open、可以討論！」
幕後祕辛！安以軒一個人的孤寂辛酸 獨扛一家子4年半神祕生活
【曾宛如／台北報導】安以軒自老公陳榮煉被澳門警方逮捕判刑，就過著神祕低調的日子，所有公開活動、社交場合都不見她人影，讓人好奇，直至這回她拍攝好友A-Lin新歌《一個人》MV，才終於露面，據她身邊密友透露，安以軒這4年半在台北家中深居簡出，一個人照顧著上小學的兒子66及5歲女兒娃寶，扛起照顧整個家庭的重擔，充滿孤寂辛酸，也讓她成長很多，原本不會下廚的她，現在能親力親為的為孩子做一桌子家常菜，教導他們課業或生活問題，而且這4年半，她沒有接工作，沒有任何收入，靠以往積蓄投資理財，學會買股票買基金。兒子一雙大眼跟她一個樣，喜歡畫油畫的女兒很懂事，是她生活的重心及能量來源。此外，星友們包括A-Lin、夏于喬、戴愛玲等人的關心陪伴，也給了她很大的力量，她偶爾被狗仔捕捉到身影，往往都是在跟姊妹們相聚。
換膝關節竟變緊急開腦！跨科醫療團隊及時攔截隱形殺手 救回73歲婦人
73歲梁姓婦人2月間因車禍頭部著地受傷，當時檢查發現輕微蛛網膜下腔出血，經治療後返家休養。由於本身長期受右腳膝關節退化所苦，原訂3月在員榮醫院接受人工膝關節置換手術，未料就在術前評估時，麻醉科醫師發現患者狀況有異，建議進一步檢查，發現此時患者左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，於是緊急取消膝關節手術，換成開腦手術，這才救了梁姓婦人一命。當時正準備幫梁姓婦人......
絕命終結站? 天外飛來"皮帶輪"砸破窗 屋主在家嚇壞
南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導高雄苓雅區一名屋主在家，沒想到天外飛來一塊沉甸甸的鐵製零件，砸毀家中玻璃，現場一片凌亂，讓屋主驚呼現實生活真的有絕命終結站。工務局調查發現，這塊硬物疑似是皮帶輪，從兩百公尺外的施工工地噴飛來的，已對承造人開罰9萬元，並要求立即改善。
追思尹衍樑》獨家曝光追思禮拜 尹崇堯憶父灣聲演奏西洋歌曲悼念
商界聞人、潤泰集團總裁尹衍樑5月底辭世，今（12）日在台北市文山區的靈糧山莊舉行追思禮拜，政商界大老都到場送尹衍樑最後一程，「小尹（尹衍樑獨子、南山人壽董座尹崇堯）回憶父親時，氣氛相當感人，也讓在場親友忍不住拭淚。」尹家親友對本報透露。 …
魏哲家曾嗆「沒用只是好看」中國機器人街頭乞討 網酸：彌補沒乞丐遺憾
近年來中國在積極發展人形機器人，中國吹捧的中製機器人曾經被台積電董事長魏哲家指出「沒用，好看頭而已」。近日中國社群網竟流傳人形機器人乞討畫面，讓中國網友直呼「乞丐都要失業了」。
曾沛慈《浪姐7》逆襲奪冠！217分登頂全場傻眼 網喊：終於還她公道
台灣女星曾沛慈近期參加中國選秀綜藝《乘風2026》（俗稱《浪姐7》），表現備受關注。今（12）日節目公布第四次公演個人「乘風值」排名，曾沛慈以217分拿下第一名，成功登頂，終於讓先前屢屢被認為「實力與排名不成正比」的討論畫下句點。林宜君
北市東區酒店爆槍擊！金錢糾紛釀中彈送醫 槍手南下躲2天落網
台北市大安區忠孝復興站旁一棟商辦大樓內的酒店，6月9日凌晨發生槍擊事件。一名男子疑因百萬元金錢糾紛，與友人在包廂內爆發衝突，遭對方開槍擊中雙腿，共有3處貫穿彈孔，緊急送醫救治。酒店當下僅協助叫救護車，未同步報警，直到醫院發現傷勢異常後通報警方，案情才曝光。
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
婦買彩券中600萬頭獎 信任鄰居反遭侵占燒毀
根據泰媒《The Thaiger》報導，素可泰府一名54歲的婦人莎央（Sayan）向警方報案，指控鄰居瓦（Waew）涉嫌侵占她的頭獎彩券。莎央表示，自己購買了3張彩券，邀請瓦到家中一起幫忙對獎；當時與瓦共同確認其中一張號碼「173770」的彩券中了頭獎，獎金多達600萬泰銖（約新台幣578...
民生醫院爆「登革熱群聚」！ 高雄衛生局分析原因 開罰院方1萬5千元
高雄民生醫院爆發醫院登革熱群聚疫情，共有5例確診，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革
美國安會臨時取消會面 傳鄭麗文爭議言論惹惱華府
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文在美國訪問期間，原本安排要和美國國安會官員見面，結果卻在沒被告知原因的情況下，臨時取消會面，讓她吃了閉門羹；傳出是因為鄭麗文在美國的言論、以及對軍購態度，採到美方紅線，但鄭麗文卻在第一時間怪罪民進黨，綠營反嗆，先想想自己的言行舉止是否讓美方買單。
前藍委獲提名監委要蔣萬安回答！廖婉汝：他以後若當總統廢不廢監院？
總統府公布監察委員提名名單，台北市長蔣萬安認為應廢除監察院，並呼籲藍白黨團全數否決29位提名人選、凍結監察院運作。對此，獲提名的前藍委廖婉汝今天（12日）表示，不反對修憲改成三權分立，但現在喊廢人不廢院「是在搞什麼東西」？她更質疑，蔣萬安以後若當總統，監院廢不廢？
54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點
週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點
快訊／台鐵高雄站一女跳下月台 已自行爬出送醫
快訊／台鐵高雄站一女跳下月台 已自行爬出送醫