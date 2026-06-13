劉伊心4.5萬徵特助包山包海惹議 曾半年換7人認有「公主病」

【緯來新聞網】老虎牙子近日開出月薪4萬5000元徵求「董事長夫人特助」，工作內容涵蓋司機、保母、家教及剪輯師等多重職務，引發外界熱烈討論，也讓董事長夫人劉伊心再度成為焦點。隨著徵才訊息曝光，劉伊心過去談論助理管理的片段也被網友翻出，她曾自曝因對工作要求嚴格，加上有起床氣、肚子餓時容易情緒化，半年內就換了7名助理、2年共換10人，此次徵才再次掀起網友熱議。

老虎牙子徵才惹議。（圖／翻攝人力銀行、FB）

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劉伊心於2017年嫁給老虎牙子董事長林志隆，婚後育有2女1子。此次徵才話題延燒後，她過去在節目上的用人言論也被網友大量翻出。她曾上節目《非關命運》坦承，半年內已換了7名助理，錄影當天身旁站的正是第7任。她透露，自己每天固定要吃2盒水果，某次交代助理多備2顆奇異果，隔天卻發現奇異果未切、其他水果也未備妥，當場情緒失控。她說明自己有起床氣，肚子餓時也容易情緒化，很多助理都是被她罵到離職，錄影時最常被問的問題就是「助理怎麼又換人了？」



在上節目《幸福相談所》時，劉伊心透露出道至今已換過9名助理，最短紀錄是有人上班僅1天便離職。她表示自己早上心情較差，因此明文規定助理開車時不可主動與她交談，新進人員也必須在3天內熟悉所有工作內容。節目現場，來賓以「穿著Prada的惡魔」調侃她，主持人更安排她實際體驗助理職務，要求記住所有來賓的飲料需求，她親身嘗試後直呼崩潰，最終當場承認自己確實有公主病，並向曾經離職的助理喊話「辛苦了」。



事隔數年，劉伊心此次以月薪4萬5000元開出的職缺條件，再度讓外界對照她過去的用人風格，引發廣泛討論。網友普遍認為職責範圍過廣、薪資與工作內容不成比例，留言區出現大量「這薪水不夠罵的」、「看了她以前的節目根本不敢去應徵」等反應。台灣基本工資自2025年起調漲，月薪4萬5000元雖高於法定最低薪資，但身兼多職的要求使這份工作的實質條件仍備受質疑。

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