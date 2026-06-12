劉伊心4.5萬徵「陪伴者」找到了！應徵者主動應聘 身分背景曝光

【緯來新聞網】女星劉伊心2017年與知名飲料品牌「老虎牙子」董事長林志隆結婚，育有2女1子，不料公司近日捲入爭議，因開4.5萬招募「董事長夫人特助」，但工作內容包山包海，引發網友抨擊。不過，事隔多日已經有人主動應徵，對方的身分背景也曝光了。

劉伊心開出4.5萬招募「董事長夫人特助」。（圖／翻攝自劉伊心臉書）

這名主動應徵的人名叫JIA JIA，曾是劉伊心夫妻的執行長特助，她透露家中有2家公司，自己是其中一間的總經理，接著提到劉伊心所需要的「陪伴者」，來面試的人員可能不太清楚，才會產生一些誤解。由於2人是多年工作夥伴，也是好友，「我們把格局都放大了」，在平等對待的狀況下，友情慢慢地一點一滴變深，因此特別了解對方的需求。

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前執行長特助JIA JIA主動應徵。（圖／翻攝自風格饕生活 JIA JIA臉書）

JIA JIA提到，劉伊心年紀比她小，不過她有2個即將滿18歲及16歲的兒子，準備離開她身邊去求學，導致她產生些親子分離焦慮症，所以決定主動應聘劉伊心家庭陪伴者角色，「因為我充分理解她想要的是什麼」。



JIA JIA希望外界不要再誤解劉伊心，認為對方要求仔細，是一件非常好的事情，「她把事情寫得清楚、講得清楚，不代表全部都要承擔」，彈性都是有的，「請你們要相信她」。

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