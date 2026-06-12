劉伊心4.5萬特助找到人了！ 她主動應徵心疼護主：老闆提仔細要求是好事

老虎牙子日前替董娘劉伊心徵特助，月薪4.5萬工作包山包海惹議。（翻攝自劉伊心臉書）

老虎牙子日前替董娘劉伊心徵特助，月薪4.5萬工作包山包海惹議，不過劉伊心昨透過影片道歉後，今（12日）凌晨再轉發前特助「風格饕生活 JIA JIA」的聲援影片， JIA JIA表示心疼劉伊心被誤會，因此決定主動請纓上任，已經打電話給劉伊心應徵，對方也說要去跟老公討論一下跑流程，雙方應該會合作。

JIA JIA影片中介紹自己在劉伊心婚前就認識對方，曾擔任劉伊心夫妻的特助，是多元斜槓的「即戰力戰將」，JIA JIA表示自己充分理解劉伊心想要的是什麼，加上自己的孩子已經成年了，要搬去和父親一起住，她想找工作轉移注意力，所以主動打給劉伊心應徵。

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影片最後JIA JIA也希望大家不要再誤解劉伊心，「其實她提要求仔細是一件非常好的事，有的老闆跟你在談工作的時候講得不清不楚的，到最後你還不是要硬做，那她把事情要求寫得清楚，講得清楚不代表就是全部都要承擔」。

JIA JIA也在貼文喊話網友不要針對4.5萬這個數字看，而是要了解更深層的意義，有些瞬間對一個母親來說是多麼的重要，而這個職位就是為了這麼重要的時刻而誕生的，她分析現在工作不好找，但是會用手機簡單編輯的人非常多，手機編輯已經不是一件難事了，「那如果能夠在工作中達到細細的觀察做一下紀錄，你會提早一步了解人生你會跟著不一樣的人帶你看到不一樣的世界」，JIA JIA強調其實這份工作的邊際價值比大家想像中高得多多了！

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