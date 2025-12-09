劉修甫、項婕如星國合體 大啖螃蟹

劉修甫、項婕如在新加坡吃美食。

記者戴淑芳∕台北報導

由《愛殺17》原班底打造《夜半11點學校見》，日前也赴新加坡參加ATF影視展，並釋出前導預告，劉修甫、項婕如接棒「闇黑風格」之外，也驚見何潤東、張晨光等人身影。

懸疑偶像劇《愛殺17》總導演江豐宏再次率領班底打造《夜半11點學校見》，前導預告充滿江導擅長的校園懸疑感，再創新校園奇幻愛情類型，除男、女主角劉修甫、項婕如，也看到實力派演員何潤東、張晨光、李國煌、小薰、林嘉俐、吳念軒等人的身影，令人期待。

廣告 廣告

《夜半11點學校見》一殺青，項婕如就出發到法國展開朝聖之旅，2日才風塵僕僕從法國趕到新加坡，臉上皮膚還因為氣候水質導致過敏。劉修甫殺青後回家洗了浴室剪了頭髮即投入舞台劇排練，在新加坡一下飛機就有粉絲在迎接，給劉修甫意外驚喜。

在新加坡會合後，項婕如顧不得時差和皮膚過敏，就拉著劉修甫去大吃在拍攝時心心念念沒吃到的螃蟹大餐，共吃掉3隻胡椒大螃蟹後，再去吃2顆山貓王榴槤，才開心回飯店補眠。