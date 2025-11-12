劉備到底有多「渣男」？四次拋棄妻兒逃跑，曹操看後直言不如我
大陸中心／唐家興報導
說到三國英雄劉備，多數人印象中他是仁義之君、深得民心的蜀漢開國皇帝。然而，歷史背後的劉備卻有另一面：四次拋棄妻兒、四次落荒而逃，甚至曹操看後感慨：「還不如我呢！」這位被傳為「仁義之師」的男人，面對家人與大局時的取捨，到底是無情還是無奈？
劉備的妻兒究竟有多少？
在普遍認知中，劉備有三位夫人：甘夫人、糜夫人與孫尚香。但史書中記載的劉備，其實擁有四位妻子，包括吳皇后、甘夫人、麋夫人、孫夫人。劉備的正室為吳皇后。雖然他四次因戰亂或失利而拋棄妻兒，但仍獲得眾人信任和擁護，尤其甘夫人等人，即便被拋下，仍甘心為他奔波賣命。這讓人不得不思考：這份仁義是對天下，還是對家人？
第一次拋棄：建安元年，下邳之亂
建安元年，劉備率軍與袁術對峙，卻遭到呂布偷襲下邳。守將曹豹反叛，使呂布趁虛擄走了劉備的妻兒。當時的劉備無力阻止，只能轉兵海西。後來經過求情，才勉強救回妻兒。《三國志先主傳》記載：「先主與術相持經月，呂布乘虛襲下邳…布虜先主妻子，先主轉軍海西。」
第二次拋棄：建安三年，沛縣再陷
兩年後，呂布再度攻打駐守沛縣的劉備，妻兒再次被擄。因張飛搶走呂布軍馬匹，戰火再起，劉備被迫投奔曹操。曹操派兵援助仍敗於呂布，最終靠親自出馬才生擒呂布，使劉備才得以重獲妻兒。據推測，這次被擄的可能包括甘夫人與糜夫人，劉備自然焦急萬分。
第三次拋棄：建安五年，徐州敗退
建安五年，劉備背叛曹操後被擊敗，《三國志》記載：「曹公盡收其眾，擄先主妻子，並擒關羽以歸。」劉備返回徐州後聯合袁紹反曹，但再次失敗，妻兒及大將關羽皆被擒。歷史小說《三國演義》更將此描寫得淋漓盡致：「屯土山關公約三事」、「降漢不降曹」，凸顯劉備的困境與無奈。
第四次拋棄：建安十二年，長坂坡逃亡
最為人熟知的長坂坡之戰，劉備落荒而逃，劉備的妻子甘夫人和麋夫人失散了。根據《三國演義》的記載，趙雲救出了甘夫人，但麋夫人為了不拖累趙雲，將劉禪托付給他後，投井自殺身亡。 趙雲「七進七出」，最後救出了甘夫人與劉禪，保護了母子平安。《三國志趙雲傳》記載：「及先主為曹公所追於當陽長阪，棄妻子南走，雲身抱弱子，即後主也，保護甘夫人，即後主母也，皆得免難。」曹操部下曹純則俘獲劉備兩個女兒，下落不明。
四次拋妻棄子，無情還是無奈？
史書對劉備拋棄妻兒的描述簡略，幾乎沒有情感流露，因此後世多將他視作虛偽、絕情之人。但細想之下，劉備每一次的拋棄，都是在大勢所迫之下的選擇。「妻子如衣服，兄弟如手足」，劉備在大局與家人之間取捨，更多是迫於形勢的無奈，而非冷血無情。正因懂得犧牲小我，成全大局，他才能最終成為蜀漢開國之主。
