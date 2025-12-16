劉兆玄與王滬寧會見：高度重視中國「十五五規劃」

（中央社記者張淑伶南京16日電）2025兩岸企業家峰會開幕前，中國全國政協主席王滬寧會見峰會台灣方理事長劉兆玄一行。劉兆玄說，中國大陸未來5年的「十五五規劃」對全球經濟發展和兩岸經貿關係都會有很大影響。

今天的會見僅對媒體開放5分鐘。王滬寧開場表示願意聽劉兆玄及「台灣同胞朋友們」為促進兩岸經貿合作，深化兩岸融合發展，推動兩岸關係和平發展的意見，隨後就由劉兆玄說明。

2023年兩岸企業家峰會在南京舉行年會時，劉兆玄曾與王滬寧見面。中國全國政協主席在峰會開始前與台灣方理事長會見已成慣例。

劉兆玄首先肯定過去5年來，大陸推動「十四五」（2021至2025年）的工作，表示在科技創新方面，無論是新能源、電動車、機器人、5G通信，甚至於AI這些方面會達標，國際上也非常重視，因此他認為大家對於「十五五」（2026到2030年）的規劃會有更高度的重視。

劉兆玄說，十五五規劃是中國現代化非常關鍵的時期，對全球的經濟發展以及兩岸的經貿關係會產生非常大的影響。峰會會特別注意幾個大的政策方向，包括在科技方面的自立自強，建立強大的國內市場乃至於全面的綠色轉型，繼續推動兩岸的產業合作。

他說，大陸因為開啓轉型升級，過去一年，峰會在全國各地辦了很多活動，分別在常州和揚州成立「兩岸新能源汽車產業融合發展」及「兩岸新型顯示器件創新融合發展」兩個示範基地，也推動了一些兩岸企業交流學習實習等活動，並協助解決台商一些個別的重大問題。

兩岸企業家峰會自2013年7月成立，為目前兩岸最高層級經貿交流平台，峰會台灣方由劉兆玄擔任理事長，毛治國擔任副理事長；峰會大陸方由郭金龍擔任理事長，張平擔任副理事長。（編輯：陳鎧妤）1141216