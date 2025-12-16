劉兆玄：將拜訪寧德時代 研究在福建設零碳園區

（中央社記者張淑伶南京16日電）兩岸企業家峰會台灣方理事長劉兆玄今天表示，近日將與福建省和寧德時代公司，就兩岸電池儲能技術與電池回收處理等領域的合作交換意見，並研究在福建設立「零碳園區」，盼能帶動兩岸綠色轉型合作。

劉兆玄今天在南京舉行的峰會開幕式上致詞時說，兩岸產業共同面臨內外情勢的新挑戰和新機遇，在大陸即將推出「十五五（2026到2030年）規劃」之際，峰會將採取新思維，展開更大格局、更高層次的合作。

他說，台灣產業已累積很多跨國產業鏈合作的成功經驗，大陸正致力促進產業鏈的現代化和自主化，兩岸未來可進行合作的領域還很廣闊，例如人工智慧、智慧製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等，皆可擴大推動。

他並表示，峰會將於近日與福建省和寧德時代電池公司，就兩岸電池能源、儲能技術、電池回收處理等領域的合作構想交換意見，並研究是否可在福建設立「零碳園區」，邀請兩岸上中下游生產和服務廠商進駐，以發揮集群效益和示範效果，盼能帶動兩岸綠色轉型合作。

由於人工智慧、工業互聯網和機器人技術的蓬勃發展，未來勢必會促成「智慧製造設備」的快速升級和與人工智慧的深度結合。劉兆玄說，兩岸上中下游業者應聯合構建完整的智慧製造產業生態體系，進行技術創新應用和產業鏈供應鏈合作。

在產業鏈合作方面，他說，台企在資通訊產品、系統整合和技術服務等方面具備良好的競爭力，並擅長與國際品牌大廠進行供應鏈合作，然而近年來大陸新興產業鏈快速崛起，台商應適度調整策略，加強與大陸產業鏈的融合。他建議可由大陸龍頭企業牽頭，帶領兩岸中小企業進行供應鏈合作。

兩岸企業家峰會大陸方理事長郭金龍致詞時說，峰會的工作概括起來有4個方面：一是推介大陸的發展環境，二是推進兩岸經貿交流和產供鏈合作，三是推動各項惠及台灣民眾及台企政策落實，四是做好青年工作。

他說，期待兩岸企業家共築和平發展根基。無論外部環境如何變化，都要堅持「拉手」而不是「鬆手」，尋求「延鏈」而不是「斷鏈」，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，越是風高浪急，越要同舟共濟。（編輯：陳鎧妤）1141216