劉光棍的桃花運／唐勝一

唐勝一

座西朝東的房子好。冬日裏太陽一出來，就把整個院落照得暖烘烘的。光棍劉六沾了父輩的光，有三間這般向陽的小房。寒冷的晴天裏，他清早起來就坐在階基上曬太陽暖和身子，比坐在空調房裏還舒爽。

喲，劉六，你好享福呐，曬著太陽玩手機啊。

這般女人的嬌滴聲，似乎沒能鑽進劉六裝的耳朵，他死死盯著手機螢幕連眼皮子也沒抬一下，直到玲嫂子來到跟前，他才抬頭打聲招呼，喲，玲嫂子來了。

玲嫂子瞥他一眼，像親密朋友樣的無所顧忌，，直接數落他，劉六，你一點禮貌都沒有，也不問我吃沒吃早餐，至少也該招呼我坐下曬曬太陽吧？怪不得你不討人喜歡。

廣告 廣告

劉六依舊入神地玩手機，手指頭不停地在手機螢幕上點點劃劃，稍刻才吭出一聲，玲嫂子坐坐曬太陽吧。

玲嫂子咧嘴淺笑，眼睛一亮，細看階基上除了劉六坐著把竹椅子，就沒得別的椅子凳子的，我坐哪？她哼的一聲，高跟鞋跟敲得地面咚咚響，心下暗罵，死劉六，你一點誠意也沒有，明擺著的就是敷衍我嘛。

玲嫂子氣鼓鼓，轉身離去。剛走出四五步，她想到自己所來的目的，便停住腳步賴著不走了，心亂亂的掏出南瓜子嗑著掩飾尷尬，消磨時光，不時地瞄上劉六一眼，希望他暫不玩手機而關注她玲嫂子，給她點點面子吧。

其實，怪只怪老公，一年難得回家一兩次，要不，我玲嫂子會主動來找你這個不解風情的光棍？呸，做夢去吧。老公外出打工多年，起始那幾年，他沒個十天半月的就回家，為的就是跟我親熱那個事。可近兩年呢，一年回家一次，最多兩次，跟我親熱也是力不從心的樣子。我問他咋啦？他說打工累的。俗說三十如狼，四十如虎，我這四十歲不到的正常女人，咋就沒了生理需求呢？非也。我思來想去，我不甘心守活寡。

玲嫂子在階基上踱著步，好幾次繞到劉六背後往他的手機螢幕上瞄一眼，在看廣告呢。她乾咳一聲，說，網路上的廣告你也信？別看這個了，沒意思。

就這樣，她沒話找話說，真讓劉六搭訕了。他告訴她，我看廣告又不買產品，純粹打發時光。

玲嫂子說，打發時光容易，你找人打打牌嘛。

我不打牌。

她又說，找人聊天也行啊。

劉六瞪圓雙眼看了玲嫂子一眼，找你聊天啊。

好，那我就坐下來跟你聊天。玲嫂子說著，就來到劉六的前面，不經意間地扭動下身子，接著掏出一抓南瓜子遞到劉六眼前，給你，要不？

有吃的東西，誰還不要啊？劉六說話的同時，已經伸手接過南瓜子。

玲嫂子告訴他，你放心吃吧，這南瓜子我可是放在衣兜裏的，要是放在褲兜裏，我還不會拿給你吃呢。

沒事，沒事。劉六的眼光終於從手機上挪到了玲嫂子那張漂亮的臉蛋上，笑笑說，衣兜褲兜還不都一樣。

有的男人可跟你不一樣哩。玲嫂子用情地看著劉六，繼續講，有的男人吧，假正經得很哩，明明心裏頭盡是想著女人的那一點點，可要是任何東西跟女人的下身挨著邊的話，他就賺棄得不得了。

劉六站起身子來，讓出吱呀直響的舊竹椅子，招呼道，玲嫂子請坐，站著挺累人的呢。

好嘞。玲嫂子一屁股坐下，笑出了兩酒窩，心想有戲了，再就改口親昵地喚一聲，六哥，你真好！

這一叫，倒讓劉亮不知所措了。

一回生，二回熟。談情說愛，出軌偷情，無不如此，有了初一便會有十五的。玲嫂子打從在劉六家的階基上曬了一回太陽，便像打了針強心劑一樣的滿血復活，春意蕩漾，滿腦子想的都是劉六了，連做夢都是劉六躺在身旁。她每天裏要看劉六，不看就心慌慌，乃至吃飯不香，睡覺不安。

這天鎮上趕集，玲嫂子迎著朝陽、哼著小曲來到劉亮屋場。她親切地叫喊，六哥，趕集去不？她說完後，滿眼都是深情，巴望著，等待著。

劉六搭訕，趕集是吧，要得，我去。

那你猶豫啥？我倆一起走唄。

這話令劉六那粗糙厚皮的老臉也泛起了紅暈。他回答玲嫂子，那不好吧？

都鄉里鄉親的，有什麼不好。玲嫂子邊說邊靠上來，告訴劉六，你放心，你買你的，我買我的，我不會花你一分錢的，你要是憐花惜玉，到時給我提提籃子還可以。

好吧。劉六答應了她，不過，也提出了要求，我倆莫要走得太近，距離遠一點，免得鄉親笑話。

要得。玲嫂子點頭同意，但心裏卻是另一個想法，我就是要讓鄉親看出我和劉六的關係，免得和我一樣的女鄉親再來跟我爭搶劉六。當然，她表面上還得順著劉六的意思，繼續說，你走前頭，我在後面跟著。

集市上，玲嫂子在水果攤上買雪梨，劉六也幫她挑選。女攤主稱好重量，一把遞給劉六，你這男人當的，女人在掃碼付錢，你都不曉得把水果拿著，快，拿著。

玲嫂子接茬道，老闆娘子莫說他喲，他害羞呢，你看，臉都被你說紅了。

你們該是老夫老妻了吧？紅麼子臉嘛……女攤主沒完沒了了。

倒是玲嫂子開心了，心想，莫不是我倆真有夫妻相？行啊，找他我算是找對了人。

回家的路上，玲嫂子跟在劉六的後面。一個彎道處，她哎喲一聲叫。他回過頭來見她倒在地上，忙問她咋了？她回話說崴了腳。他要扶起她時，她忙著擺擺手，告訴他，慢著，好痛，你就幫我揉揉吧？

劉六看到她的眼神，那是回絕不了的資訊。他只好蹲下身子，幫她揉腳踝。

玲嫂子自我感覺在享受呢，心下不由得暗暗罵外出的老公，死鬼子，你在外面耍女人，我就不曉得在家裏玩男人麼？

她聽過好多好多外面打工仔打工妹的風流韻事。據說不少的打工男女為了不寂寞，還明目張膽地組成臨時夫妻過日子呢，反正天高皇帝遠，各自的家人都看不到，也就心安理得。這樣的話，男人自然要多用些錢，所以，就沒把心思放在真正的家庭上，因而往家裏給錢是越給越少，理由是經濟大環境不好，打工賺不了好多錢，能糊口就不錯了。玲嫂子聯想到自己的老公，不也正是這樣麼？問他還不承認，要他多給點錢像要他的命一樣。玲嫂子明白了，老公你既然這樣的不顧家，那也就別怪我對你不守婦道了。

劉六的粗糙大手，揉著玲嫂子白皙水嫩的皮膚，就跟砂紙打磨木板一樣，有勁道，無傷害，揉得她不時地咯咯笑呢。他揉了一陣子，便想盡快起身走，免得讓熟悉的鄉親看到這般情景。他問她好些沒有？她要他還揉揉，說是傷得不輕，還走不得。

劉六繼續幫玲嫂子揉腳踝。她陡然說他，你咋揉幹的，要揉濕的效果才會好些嘛。他好難為情，回他的話，你我都沒有風油精和紅花油，怎麼濕揉啊？她提示說，你小時候就沒有用口水塗擦過癢處和痛處麼？他猛然醒悟，一掌拍在腦門上，對啊，我咋就沒想到呢，口水塗抹，好像能夠止癢消痛呢。

他往手掌心裏吐著口水，再用其揉著她的腳踝。還真像靈丹妙藥，沒幾下，她就說，這濕揉吧，感覺好多了。

劉亮像是穿少了衣服樣，全身微微發顫。玲嫂子感覺出來，便對他說，六哥，你激動啦？別著急，這裏不是地方。你放心，遲早我會滿足你的，你好好給我揉。

劉亮心頭苦啊，此時此刻，他哪是玲嫂子所想的那樣啊，他是擔心有人路過，特別是本村寨的人。要是讓旁人看到這般情景，誰不懷疑他倆的親密關係？他心下念叼，千萬千萬莫有人來，莫讓我尷尬，莫讓我背上冤枉包，莫讓她家鬧矛盾。所以，他一邊揉著，一邊還得豎起耳朵聽動靜。

突然間，一陣山風刮得樹枝沙沙作響，劉六神經質般地彈跳起來，像哨兵發現動靜，趕緊環顧四周，判斷情況。他看過片刻，見沒有來人時，提到嗓子眼的心才落下，便長長地噓出一口氣，抬手一遍一遍地擦拭額上的汗珠兒，身子也漸漸的不顫抖了。

玲嫂子一直注視著劉六的舉動，見他這般情景，反而心裏更踏實了，看來還是個老處子，像是沒有碰過女人呢。她不禁偷偷笑了。

不過，她的偷笑沒能瞞過劉亮，劉亮覺得是玲嫂子在嘲笑。他問她，你笑麼子？時候不早了，我們走吧。

她回答他，行啊，我腳沒好，你就背我唄。

劉六被她這話驚出一身冷汗，要是背著玲嫂子回去，村寨的鄉親看到會怎麼嚼舌根？保准會說我倆有了一腿。背不得，背不得啊。他提醒自己，背她就會背上冤枉包，惹上大麻煩，到時要被吐沫星子淹死的，我不近女色的神話就此被打破，我會被人所不恥。

好吧，我繼續幫你揉。劉六沒得其他選擇，只能蹲下身來，心不甘，情不願，猶如別人欠了他千萬元債款要不回來的樣，臉型氣得都變了，本來的圓圓蘋果臉變成了長長的葵瓜子臉，呼呼地喘粗氣。

他往手掌心裏吐著口水，依舊坐下來給她揉腳裸。

玲嫂子也沒料到，咋這麼久了都沒有過路的人呢？她本來就是要故意裝出跟劉六親熱的樣子，讓人發現傳說出去，使大家都知曉她也有野男人了。可是，咋還沒人來呢。她便一拖再拖，直到被人撞見。

天陰了，風再起。劉六有些走神，玲嫂子就說他，好好幫我揉，腳好了就走。

哎呀呀，你倆這是在做啥？村寨的仇二嬸像是被風刮來一樣，突然出現在跟前，亮開嗓門道，還迫不及待在這路上親熱啊？

關你屁事。玲嫂子一咬牙，沒好氣地回話，我跟六哥親熱，與你何干？

哎呀呀，玲嫂子，都叫六哥啦，你倆關係不淺啊？不是我說你，你倆要親熱，也應當回家去，不要在這大路上丟人現眼呐。

仇二嬸，我知道你厲害，可我玲玲也不是軟柿子。

哎喲喂，你在路上幹醜事，被我撞見了，還不讓我說是吧？我就把話說在這裏，今天這事，我非得當喇叭，到處傳說。

劉六使眼色，拽把玲嫂子暗示，也沒能讓她閉上那張嘴，反而硬剛怒懟，仇二嬸，任你怎麼宣揚，我不怕，大不了我跟老公離婚就是，咋樣？

仇二嬸轉而看著劉六，恭喜你快要脫單了，打了這麼多年光棍，今天在玲玲身上開葷了。

劉亮撲通一聲跪下，央求道，仇二嬸，求你別把今天這事兒說出去，我是冤枉的。

誰冤枉你了？仇二嬸和玲嫂子，幾乎異口同聲地說出這句話。

仇二嬸覺得，我親眼所見的事實，難道還能冤枉？

玲嫂子呢，她要的就是這種結果，讓大家都知道她跟劉六有染，使得劉六有口難辯，也就真的成為她的俘虜。

劉亮再三解釋，玲玲崴了腳，走不了，我幫她揉揉，真的真的真的沒有別的事呢。

這種蒼白無力的解釋，鬼才信呢。不過，仇二嬸這下做回鬼了，她信。她拽把劉亮起來，嘴裏說著，都鄉里鄉親的，我信你。

仇二嬸年紀比玲玲大一輪，跟劉亮一般大，剛剛知天命。她很瞭解劉亮，他這個光棍很特別，不但不跟女人開玩笑，甚至男人堆裏有人講葷段子和黃色故事及桃色新聞時，他抬腿就走。他人外相長得好，為人處世也不錯，村寨的不少女人將自己老公與他作比較，得出的結論是，老公還不如劉六呢。仇二嬸曾兩次誘引過劉六，可他都沒為之心動而婉拒。仇二嬸將自己這個事還跟武大娘講起過，武大娘告訴仇二嬸，我也逗引過他，沒成功，村寨裏好多姐妹對他有想法，但都沒入願。

多謝二嬸！劉亮抱拳打躬作揖。

仇二嬸消了消火氣，看眼玲嫂子，像是不計前嫌地說，既然玲玲崴了腳，那我就和劉亮二人攙扶著她回家吧。

呸！臭不要臉的。玲嫂子有意激怒仇二嬸，也不知自己是什麼貨色？我才不要你攙扶呢。

黃泥砌了黑心灶。仇二嬸咽不下這口氣，扭頭就走，決計回到村裏逢人遍告，不弄壞玲嫂子的名聲決不甘休。

劉亮心知大事不好，無精打菜，喃喃自語，完了完了，我本來跟你玲嫂子沒事，這下經她回去一宣染，還不是鐵證啊，黃泥巴掉在褲襠裏，不是屎也是屎啦。

玲嫂子安慰他，怕啥？有我呢。真要是我老公對我問責，我就離婚，正大光明的給你當老婆。她說完附上一陣哈哈的大笑。

劉亮像霜打的茄子，坐在地上都好比沒了骨頭，支撐不起。

玲嫂子碰碰他的腿，別犯傻了，我倆都起來，趕路回去。

你腳好了？

好了。玲嫂子說，我倆同時起來吧。

就在兩人起來站好的瞬間，玲嫂子站立不穩，倒向劉亮，一把摟住，吧唧一聲，親了劉亮一口。劉亮一驚，愣神，犯傻，半晌開不了口說出話。

直到玲嫂子再次靠近他，他慌忙抬起兩手掌擋在胸前，玲嫂子，你要幹什麼？你真能走麼？

玲嫂子咯咯一笑，六哥，雖說女人是老虎，我是絕對不會傷害你的，我要給你更多的快樂。至於崴腳嘛，騙你的。你真傻，我沒崴腳，考驗你的，也想和你生米做成熟飯，公開我倆的關係。

你——

咋了，我配不上你啊？

二人一路往回走，邊走邊聊，不是情侶間的有說有笑。玲嫂子也是嚴肅認真的說著，劉亮聽得直搖頭，玲嫂子別開玩笑了，我劉六知道自己的斤兩，我不配與你有關系。玲嫂子不依不饒，說劉亮，你越是這樣，我就越愛你入骨，我會讓你喜歡我的。

轟隆隆……，老天打響了一串炸雷，登時烏天黑地，狂風大作，真有點讓人走不穩，接著嘩啦啦的大雨傾盆。

玲嫂子拽住劉亮，六哥，咋辦啊？

劉亮說，都到家門口了，冒雨前行唄。

幸好下暴雨，路上沒行人，才沒有哪個看到這一對落湯雞般的狼狽樣子。

劉亮回到家，換上衣服，便去各屋場院落轉悠，滿以為會聚焦著鄉親的異樣目光將自己焚燒得體無完膚，沒想到村寨裏風平浪靜，一切如常。

劉亮吃完飯後，再趕去感謝仇二嬸。他人未進門，就聽到捷足先登的玲嫂子在屋裏說話。

仇二嬸，你也只是口臭而已，咋沒把我和劉亮今天的事兒在村寨裏宣揚呐？

玲玲，我也不瞞你，我沒看你面子，而是看在劉亮的份上，才沒把這臭事兒張揚出去。

劉亮聽得明白，腳底抹油，趕緊開溜了。

玲嫂子不甘心啊，一不做，二不休，大大方方的與劉亮往來。

這天，冬陽如夏日，照在臉上熱烘烘的，鄉親的衣著都較前兩天減少了幾件。玲嫂子更是塗脂抹粉，衣著單薄地來到劉亮家的院子。

劉亮愣了神，像欣賞一幅畫似地目不轉睛看了玲嫂子許久，半天才問上一句，你吃中飯沒有？玲嫂子扭扭身段，回他一句，要是沒吃飯，你還會給我吃嘍。劉亮嘿嘿傻笑，沒什麼好菜，吃飯還是有的。玲嫂子脈脈含情看他一眼，謝謝啦，倒想麻煩你拿把椅子給我坐坐。

劉亮搬來那把舊竹椅讓她坐。她坐上去晃了晃，竹椅發出難以承受的吱吱痛苦聲。劉亮提醒她，別讓爛椅子弄壞了你的好衣裳。她接言，好嗎？他回答她，很好，穿得漂亮，好看得很。她告訴他，那我就讓你看個夠。

太陽曬久了，玲嫂子口渴要喝水。劉亮起身說去給她倒水，被她一把拉住，我曉得去你樓上倒水。

她到樓上，突然叫劉亮，嗓音都有點變調，你快上來。

他問上來有麼事，她回說他，你屋裏有錢，我怕你萬一丟了錢，莫說我偷了你的錢。他擺擺手，不會，不會的。她噘著嘴巴，你不上樓來，那我就不喝水了。他說著好的好的就跑上了樓。

玲嫂子這時有種莫大的怨恨和渴望。她怨恨外出打工的老公亂搞女人，這不是她捕風捉影，而是與老公在一起打工的人都證實過，更離譜的是老公承認嫖娼被抓過，罰過5000元，以及亂搞女人還得過性病，等等。她想起這些，曾經流過不少眼淚。可沒有什麼用，老公秉性難改，繼續給她製造綠帽子。或許以暴制暴也是一種解決問題的方式，所以，她就不顧羞恥，有所選擇地主動搞男人，至少還老公一頂綠帽子戴戴。她終於明白，人生短短幾十年，何苦白活一世？

當劉亮來到樓上，她像餓瘋了的母老虎，一把將他摟住，瘋狂的親吻，呼出的熱氣噴在他臉上癢癢的，吸入他的體香入心入肺是甜甜的。他倒一時沒有激發興致，像木偶一般的任憑她擺佈。她滿臉血紅，心臟加速地跳動，一把脫下自己的衣服，一絲不掛。你咋不脫，你咋不脫？她說著的同時，動起手來，將他也扒個精光。

當她往他的私處一瞧，失望得差點沒有暈死過去。他那杆槍咋就連玩具都不如，小得就如小奶瓶嘴嘴那麼丁點大。她跟泄了氣的皮球一樣軟綿綿的，問劉亮，你這咋幹那事呢？他告訴她，我幹不了。她說他，怪不得你不近女色，原來是沒那個本錢啊。他點點頭，大膽地承認，是的，你說的沒錯，要是我正常，恐怕就是另一個樣子了。

玲嫂子敗下陣來，唉聲歎息，命苦啊，我費了這麼大的勁，把你搞到手，可你還是個另類，奈事不何，枉費心機啊。

她當即傷心得吧嗒吧嗒掉眼淚，只是沒敢哭出聲。

他求她替自己保守這個秘密，畢竟他想活出男人的尊嚴。

她大腦一片空白，許久才回過神來，靈機一動，有了主意。她跟他說，我答應為你保密，但你要聽我使喚，比如幫我家幹農活啦。

他連連點著頭，好說，好說嘛，我將你當妹妹。

她抹幹眼淚，欲下樓時，陡然想起仇二嬸講的，現在還有同性戀呢，男同，女同，我咋就不能將他視作女人，來個女同呢？

她一把抓住他，你的二弟不行，你不是還有手有嘴麼？

這——，他欲言又止，頗難為情。

咋啦，嫌我髒？不是我吹牛，我的身子是乾乾淨淨的。

二人赤身裸體，抱在一起折騰……

她披頭散髮，稍微滿足，笑盈盈地走下樓來。

太陽西下，涼風颼颼，玲嫂子不禁打了個寒顫。劉亮關心地問，天涼了，我拿件外衣給你披上行不？她說不用，要他拿個鏡子讓她整理妝容。他搖頭說沒有。她讓他幫她看著，她用手理順頭髮，整理衣衫，同時問他，還好看不？他朝她伸出大拇指，好看。

她看天色已晚，便出門離去。沒走幾步，她又回過頭來跟他講，等個把小時，來我家吃晚飯，我給你做好吃的。