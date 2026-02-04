劉克襄憶與王浩一最後同框 主持「浩克慢遊」意義深

（中央社記者洪素津台北4日電）實境節目「浩克慢遊」第8季將開播，主持人劉克襄回憶和夥伴王浩一的最後同框，當時在南方澳拍攝，並約好下一集拍攝地，但拍攝前收到請假消息，沒想到這是2人最後碰面。

公視節目「浩克慢遊」自2014年開播以來，以「放慢腳步、重新觀看台灣」為核心精神，跟著劉克襄與王浩一的腳步，走進山林、海岸、城鎮與小路，不提供制式旅遊攻略，而是邀請觀眾慢下來，細細品味那些容易被忽略的地方與人情。

「浩克慢遊」全新第8季將於5日在公視頻道開播，節目日前在宜蘭蘇澳舉辦特映會，邀請觀眾搶先觀賞首集「越嶺向海，澳細道－蘇澳、南澳」，並由主持人劉克襄、製作人林彥輝等製作團隊與多名重要節目來賓出席，主持人王浩一之子王柏舜當天也到場，與觀眾一同分享父親與節目的趣事。

劉克襄透過新聞稿分享，第8季的第1集在南方澳拍攝，剛好是他與王浩一最後一次同框，下一集要到湖口、楊梅兩個老街做拍攝，當天臨時接到王浩一因身體不適，需要臨時請假的消息。劉克襄原以為對方只是一次性的缺席，還特別從家裡帶來一隻台灣黑熊玩偶作為搭檔的替身，沒想到王浩一就此中途下車。

劉克襄感慨地說：「我不能說南方澳這個地方是一個傷心地，但是幾個熟悉的朋友，都是我來到這邊就會想念起他們。而現在這個地方，也是浩一拍攝的最後一集，所以這裡就變得意義特別的多，因為這是你們最後一次看到我們兩個在這裡，努力地想要把台灣的好，用我們自己所知的分享給大家。」

「浩克慢遊」第8季將開播，節目也將新開設一個YouTube專屬頻道，預計將歷年集數的精彩片段收錄其中，讓更多觀眾隨時回味每趟旅程中的美好。（編輯：張雅淨）1150204