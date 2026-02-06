劉克襄減碳旅行認識新故鄉 走路是一種飛行

（中央社記者邱祖胤台北6日電）許多人過年返鄉卻發現「鄉」不見了，作家劉克襄近年透過走路方式，在台灣西海岸6千多公里、300多條路徑，劉克襄今天說，「走路是一種飛行」，期盼透過減碳旅行創造台灣新風景。

劉克襄今天在台北國際書展「主題廣場」，與作家楊馥慈、程廷Apyang Imiq以「書寫、行動與反思：和島嶼互動的幾種方式」為題，分享返鄉生活、創作及投入地方創生的心路歷程。

劉克襄表示，他曾經帶著一群人走到偏鄉的柑仔店，讓90歲的老闆非常感動；也曾帶著30多人搭上一般公車，司機非常興奮，因為平常都只能載到3、4個人，劉克襄告訴司機「我們要走的是一條新的路線」，如此一來，這些新景點就會有更多人知道，形成新的路線。

廣告 廣告

劉克襄說，「走路不會累，當你每天走10幾公里，它會帶你走到一個你不曾看過的地方，看到的台灣就完全不同，而且那個人生價值是不一樣」。

長期關注家鄉澎湖石滬生態的楊馥慈分享，雖然每年有數10萬人造訪澎湖，但往往只是短暫停留、拍照離開，對文化的接觸有限，若能以石滬為入口，或許能降低人們親近地方文化的門檻。

楊馥慈形容石滬就像海洋中的「古道」，澎湖沿岸遍布數百口石滬，每一條路徑都通往不同社區、聚落與生態，並受潮汐節奏影響，形成獨特的時間與空間體驗。

楊馥慈認為，潮汐並非限制，而是一種可被設計的驚喜；石滬露出的時刻，也正是最安全、最適合親近海洋的時候。她強調，石滬不只是地景，更是一種連結人與海洋的媒介，也是她行動與實踐的核心。

出身花蓮太魯閣族的程廷Apyang Imiq表示，今年是他返鄉定居第11年，他回憶2016、2017年間曾有礦業者計畫進入部落開發，部落會議主席號召族人上山拍攝現況，程廷Apyang Imiq跟隨隊伍跋涉近6小時，途中道路險峻，卻深刻體會到「只要心中有目標，就一定會抵達」。

程廷Apyang Imiq分享他帶領遊客走入部落的經驗，透過竹筒飯等活動體驗，讓人理解竹林管理、選竹、採集、清洗與包裹葉片的生活智慧。這樣的回饋讓他感動，因為成功將部落的日常文化分享給更多人。他強調所做的一切不是表演，而是呈現真實的勞動與生活。（編輯：李亨山）1150206