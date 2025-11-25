劉冠廷「天註定」演飛賊高金鐘 《大濛》導演曝撞臉選角內幕

電影《大濛》首映會，曾敬驊、劉冠廷一起出席。（圖／小娛樂）

金馬獎最大贏家《大濛》於今（25日）舉辦盛大首映會，導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬，以及柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗等全體演員皆出席。電影在21日至23日的口碑場期間，票房已衝破400萬，觀眾好評不斷，直呼「眼淚掉不停」，甚至吸引來自香港、日本、美國的影迷特地來台觀影。

面對票房的強勁開局，導演陳玉勳坦言「比較不焦慮了」！他透露，在電影製作後期時，曾悲觀估計電影最終只能賣出300萬票房。陳玉勳說：「我悲觀到很慘，覺得只有我跟葉如芬和李烈會喜歡這部片，但最近金馬開幕的口碑場評價後，就鬆了一口氣。」

監製葉如芬則感嘆，她前幾部作品票房都不理想，讓她非常喪氣，但這次有李烈加入，笑稱「她有很多破億票房作品」讓她增添信心。

電影《大濛》首映會，主演員柯煒林、方郁婷、9m88一起出席。

劉冠廷在片中飾演飛賊「高金鐘」，許多人驚呼他與高金鐘本人長相有幾分相似。對此，陳玉勳解釋，其實是選角後才發現兩人長得有點像，「天註定他就要演這個角色」。

曾演出多部破億作品、被封為「破億幸運物」的蔡昌憲，這次飾演特務一角。他推辭表示「沒有要扛票房」，但看到許多好評讓他放心不少：「我覺得這次應該可以跟大家慶功宴，我也希望把這個稱號（破億幸運物）做得更響亮一點。」他更打趣說，本以為特務角色可以一展矯健身手，沒想到卻完全沒有機會。

新科金馬男配角曾敬驊在頒獎典禮上哭到難以自己，他透露目前心情已經平復，因為馬上就要進入新的劇組拍攝，工作滿檔。他坦言到現在都還不敢點開典禮上自己爆哭的影片。至於承諾要帶父母出國的計畫，他表示會等近期忙完，就會和爸媽討論細節。

電影《大濛》首映會，導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬，與演員柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗一起出席。

