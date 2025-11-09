劉冠廷三度送暖！李國強感謝前輩 許願合作金馬影后
在《聽海湧》中表現亮眼而入選台北電影獎「非常新人」的李國強，近期以新作《接住流星的人》再度展現細膩真摯的演技，他在劇中飾演課輔班的志工老師，與金馬影后陸小芬有非常多精彩的對手戲，「一開始聽到要跟小芬姐對戲，只想著哇！這麼快就能遇到她！」
演員李國強從非科班到非常新人，靠想像力養成演技哲學。(圖／廣達多媒體提供)
沒想到定裝當天，陸小芬就主動熱情打招呼，讓李國強原本的緊張瞬間消散。片場中，陸小芬總是笑嘻嘻、愛分零食給大家，甚至只要演員台詞講得順，就會握手鼓勵一句：「你會得獎！」李國強感動回憶：「她給的能量真的滿到溢出來，每次重拍都像第一次一樣飽滿。」其中最讓他難忘的，是與陸小芬在課輔班告別的那場戲，「她幾乎沒台詞，卻用眼神和手的力道傳遞情緒，那一刻真的像要離開一個家，被她演到全身發麻。」
金馬影后陸小芬(左)在大愛劇《接住流星的人》大讚李國強(中)會得獎。(圖／大愛電視台提供)
李國強在即將播出的《監所男子囚生記》中，化身懶散卻可愛的獄警，展現喜感與反差魅力。談到再度與金馬男配施名帥合作，他笑說：「主要是開心多於壓力，因為在《聽海湧》的時候就受小帥哥很多照顧。」
李國強在影集《監所男子囚生記》中化身懶散卻可愛的獄警。(圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供)
李國強也透露與施名帥私下互動充滿笑料，他表示：「小帥哥覺得我很像張少懷，我告訴他其實很多人都說我更像黃立行，結果他逢人介紹我是黃立行，還誘導我把黃立行的元素放進角色裡！」李國強也常在片場即興加入「黃立行風格」的小動作與語氣，逗得全劇組笑成一片。
回憶起劇中一場桌球比賽的戲，李國強雖然只是加油的角色，卻拍了一整天，「有好多即興演出，現在回想起來還是覺得自己可以更放開一些。」他感性地說，施名帥曾在拍攝空檔走過來稱讚他：「不錯啊，滿鬆的。」讓他驚喜又感動，「謝謝一路上遇到的這些前輩給了我繼續往前的勇氣，也讓我越來越相信自己。」
李國強在影集《監所男子囚生記》中展現喜感與反差魅力。(圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供)
李國強雖然不是科班出身，卻在短時間內展現極佳的角色轉換能力。他分享：「我會先想清楚這個角色存在的意義，是要傳達什麼、在團體中扮演什麼樣的個性，再從生活經驗中去捏出角色。」他笑說自己對表演方法「一竅不通」，全靠觀察與想像力去揣摩每個人物，「每一個角色對我來說都有突破，但還稱不上大突破。」
李國強提到最特別的經驗是用日文演出《聽海湧》，「學日文原本只是興趣，沒想到當演員後竟然派上用場，覺得超開心。」李國強也感性表示，從《聽海湧》的青澀成長到《接住流星的人》的溫柔告別，再到《監所男子囚生記》的幽默與鬆弛，每一個角色都讓他更突破自己，也更確信：「表演不是演別人，而是學會在角色裡更了解自己。」
李國強(左)在大愛劇《接住流星的人》與金馬影后陸小芬(右)有精彩對戲。(圖／大愛電視台提供)
能連續與金馬影后陸小芬、金馬男配施名帥合作，李國強學到最多、也最珍貴的，是他們對待表演的態度：「他們不帶光環、不擺架子，專注完成每一場戲，這就是我心中理想的演員。」他也分享自己常在精品活動的打工現場遇見合作過的演員前輩，曾經有一次巧遇劉冠廷，兩人曾經在影集《第三佈局 塵沙惑》合作過，劉冠廷不只主動認出他、並且三度上前問候給予自己鼓勵，「我當下端著托盤邊哭邊笑，覺得這一路再辛苦都值得。」
李國強表示，接下來，他將在11月上映的《大濛》與尚未播出的《成名在望》中亮相，挑戰一正一邪兩種角色。被問最想合作對象，他秒答：「謝盈萱！其實我也滿常在打工場合服務盈萱姐，希望下次見面是在片場，而不是只在活動會場。」
