劉冠廷不怕《雙囍》崩潰情節上演 高喊：我還是很想辦婚禮

劉冠廷與余香凝在《雙囍》中飾演一對一天舉辦兩場荒唐婚禮的準夫妻。（圖／侯世駿攝）

將於2月17日大年初一上映的賀歲檔電影《雙囍》，今（7日）舉辦首場媒體試片與聯訪，監製苗華川、導演許承傑、金獎卡司陣容劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙共同出席，為今年農曆新年電影盛大揭開序幕。劉冠廷笑稱，這部片拍完讓他對辦婚禮有了全新的認識，簡直是上了一場真實感滿點的「婚禮實習課」。雖然電影中角色非常忙碌又壓力山大，荒唐情節不斷發生，但劉冠廷依舊不畏懼婚禮地表示：「拍完後並不會害怕婚禮，我自己還是很想辦婚禮，每次我參加完別人的婚禮，都覺得這些儀式有種魔力可以帶給新人祝福。」

《雙囍》演員感情很好，雖然劇情有不少催淚片段，但戲外笑聲不斷。（圖／侯世駿攝）

電影《雙囍》由首部長片《孤味》就創下1.9億票房佳績的導演許承傑編導，攜手曾以《美國女孩》、《小雁與吳愛麗》榮獲多項金馬獎、2屆台北電影節最佳劇情長片的苗華川、張林翰擔任監製。這也是二封金馬獎的實力派演員劉冠廷與香港金像獎影后余香凝首度合作，兩人化身在婚禮中「崩潰」的新婚夫妻。劉冠廷笑稱，這場戲拍完讓他對辦婚禮有了全新的體認，他表示：「雖然電影中很多繁瑣的儀式，但我覺得這些儀式還是有必要跟意義，我還是會很想辦婚禮。」而電影中因為太過忙碌，而時常不小心忽視新娘的橋段也讓劉冠廷謹惕：「現實婚禮一定會時時刻刻把專注力放在對方身上、享受婚禮。」也套用電影中的金句期望婚禮當下要「live in the moment」。

楊貴媚與庹宗華在《雙囍》演出一對老死不相往來的離婚夫妻。（圖／侯世駿攝）

電影《雙囍》是香港金像獎影后余香凝首度來台演出，此次出席聯訪，余香凝也很興奮地表示：「很高興第一次在台灣拍片就是結婚。」她特別感謝楊貴媚在拍攝期的照顧，她分享「當初來台拍片也剛好是冬天，常遇到寒流，但因為新娘服比較單薄，媚姐在看到後隔天就特地準備一件溫暖的毯子送給我，我一直很感謝」，楊貴媚聽到後也回應：「雖然只是個小小的禮物，但也給香凝做個紀念，希望可以陪她度過在台灣拍攝很冷的天氣。」而身為結過婚的代表，余香凝也坦言當年婚禮真的就像電影中這麼疲憊，甚是當時還累到有點暈、想吐，不過還好老公非常貼心，全程都有感受到滿滿的愛。

電影《雙囍》將在大年初一賀歲檔上映。（圖／侯世駿攝）

《雙囍》中楊貴媚、庹宗華飾演劉冠廷在電影中因離婚不合的父母，兩人現實認識多年、演出作品無數，此次《雙囍》卻是第一次合作演出，讓眾人驚嘆不敢相信是首次合作，現實中另類的「王不見王」巧合也與劇情巧妙呼應，庹宗華笑著表示：「雖然電影中兩人真正的對手戲不多，但也算也圓了我一直想跟貴媚姐一起合作的願望，很謝謝導演能給到這次機會。」楊貴媚也開玩笑說：「遺憾是這次演出的是離婚夫妻，我們沒有在戲裡好好對待彼此，下次希望可以有快樂一點的合作。」而電影中道出許多離婚父母與小孩的壓力與苦衷，楊貴媚也表示相當不捨：「雖然這是電影情節，但相信現實中確實會有許多父母離婚的小孩要面對人生大事時都會遇到這些課題，很真實、也很扎心。」

影歌雙棲的9m88近期影視作品豐富，此次她在《雙囍》中挑戰飾演婚顧「小芮」，以一己之力對抗兩場婚禮籌備。9m88表示演出前就有與專業的婚禮顧問上課，意外發現婚顧連手機桌面都充滿愛心、結婚與愛情的元素，真心有感受到他們把婚顧當成人生志業，也重新點燃自己對演藝事業的動力。而9m88也因為先前演出的角色都相對沈重，對於《雙囍》中歡快的演出她也笑說：「我終於不用再哭了！」

而在去年國片票房冠軍《96分鐘》中演出關鍵角色的蔡凡熙，此次在《雙囍》中飾演陽光又可靠的最強伴郎「大蔡」，蔡凡熙也表示在自己在看完電影後其實有重拾對婚姻的憧憬，「以前年輕的時候其實很嚮往結婚，有很多的想像，但隨著年紀越來越大，重心慢慢放到事業上，婚姻好像就不是太重要的事情，但看完電影後，有種想結婚的感覺。」他更信心十足的表示在演完《雙囍》後自己很有把握可以當好伴郎，但無奈身邊的好朋友、好兄弟都還沒對象結婚，沒機會展現他在《雙囍》學到的伴郎功力。本片將於今年2月17日大年初一正式上映。

