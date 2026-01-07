劉冠廷不畏《雙囍》崩潰情節 自曝很想辦婚禮

記者王丹荷／綜合報導

電影《雙囍》今（7）日舉辦媒體試片，監製苗華川、導演許承傑、劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙等一同現身。片中劉冠廷為了離婚的父母在同一天辦了2場婚宴、壓力爆表，戲外尚未補辦婚禮的他表示一直很想辦，「儀式有它存在的必要跟意義，從以前流傳到現在一定有它的道理。」透露每次參加各種典禮都覺得有種神奇的魔力會發生，至於當天是否會落淚？他笑說不預設，但會會專心看著老婆、希望可以好好享受每一個時刻。

《雙囍》是香港金像獎影后余香凝首度來臺演出，她興奮表示：「很高興第1次拍片就在臺灣結婚。」她特別感謝楊貴媚在拍攝期的照顧，當時也是冬天，因為新娘服比較單薄，楊貴媚會提醒她保暖，也特地準備毯子送給她，楊貴媚聽到後回應：「雖然只是個小小的禮物，但也給香凝做個紀念，希望可以陪她度過在臺灣拍攝很冷的天氣。」余香凝也回憶當年婚禮真的就像電影中差不多同樣辛苦、不能喝酒，還好老公非常貼心，全程都有感受到滿滿的愛。

9m88近期《大濛》、《女孩》等影視作品豐富，《雙囍》中她創作主題曲，挑戰飾演婚顧，透露演出前就有與專業的婚禮顧問上課，發現婚顧連手機桌面都充滿愛心、結婚與愛情的元素，真心感受到他們把婚顧當成人生志業，被問是否想婚？她笑說：「要先找到對象啊！大家開始幫我找了沒？」劉冠廷笑拱她與蔡凡熙，「有沒有一種可能，其實緣分就在身邊。」

片中飾演陽光又可靠的最強伴郎，現實生活中他還沒機會展現學到的伴郎功力，目前身邊也沒有談得來的對象，蔡凡熙表示，「以前年輕的時候對婚姻有憧憬，隨著年紀越來越大，重心慢慢放到事業上，婚姻好像就不是太重要的事情，但看完電影後重拾想結婚的衝動。」《雙囍》將在於2月17日大年初一上映。

《雙囍》蔡凡熙（左起）、9m88、余香凝、劉冠廷、楊貴媚、庹宗華分享拍攝點滴。（水花電影提供）

9m88（左起）、余香凝、劉冠廷、蔡凡熙宣傳《雙囍》。（水花電影提供）