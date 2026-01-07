劉冠廷喊話想補辦婚禮 出手湊對9m88、蔡凡熙：緣分就在身邊

【緯來新聞網】電影《雙囍》找來劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙同台演出，這也是香港金像獎影后余香凝首度來台演出，今（7日）她出席聯訪，很興奮地表示：「很高興第一次在台灣拍片就結婚。」

劉冠廷、余香凝在《雙囍》中飾演崩潰的新婚夫妻。（圖／許方正攝）

劉冠廷與余香凝首度合作，兩人在婚禮中化身「崩潰」的新婚夫妻，戲外劉冠廷雖然已跟孫可芳結婚生子，但尚未補辦婚禮。被問到拍完《雙囍》會不會恐婚，不想辦婚禮？他表示不受影響，「不會耶，我一直都很想辦，儀式有它存在的必要，每次我參加完別人的婚禮，都覺得儀式有種魔力可以祝福新人。」也不忘放閃老婆孫可芳，笑說如果之後自己辦婚禮一定會好好看著對方。

身為人夫的劉冠廷還是很想補辦婚禮。（圖／許方正攝）

余香凝感謝楊貴媚在拍攝期間的照顧。（圖／許方正攝）

余香凝首次來台拍戲，特別感謝楊貴媚在拍攝期的照顧，她分享：「當初來台拍片也剛好是冬天，常遇到寒流，但因為新娘服比較單薄，媚姐在看到後隔天就特地準備一件溫暖的毯子送給我，我一直很感謝。」楊貴媚聽到後也回應：「雖然只是個小小的禮物，但也給香凝做個紀念，希望可以陪她度過在台灣拍攝很冷的天氣。」而身為結過婚的代表，余香凝也坦言當年婚禮真的就像電影中這麼疲憊，甚是當時還累到有點暈、想吐，不過還好老公非常貼心，全程都有感受到滿滿的愛。



楊貴媚、庹宗華飾演劉冠廷在電影中因離婚不合的父母，兩人現實認識多年、演出作品無數，此次《雙囍》卻是第一次合作演出，讓眾人驚嘆不敢相信是首次合作，現實中另類的「王不見王」巧合也與劇情巧妙呼應，庹宗華笑著表示：「雖然電影中兩人真正的對手戲不多，但也算也圓了我一直想跟貴媚姐一起合作的願望，很謝謝導演能給到這次機會。」

楊貴媚、庹宗華在《雙囍》首度合作。（圖／許方正攝）

9m88、蔡凡熙在片中飾演最強婚顧，陪著新郎劉冠廷度過婚禮的混亂場面。9m88被問到有沒有想婚的衝動？她苦笑喊：「總要先找到對象吧！大家有在幫我介紹嗎？」還自爆在網路上看到可愛女生，會主動傳給蔡凡熙，希望助攻蔡凡熙脫單。



蔡凡熙也說，「以前一直很想結婚，但隨著年紀就漸漸不想，拍完以後反而重拾結婚的衝動，而且我28歲該結婚了吧！」不過他強調自己目前還是單身。9m88、蔡凡熙兩人都單身，劉冠廷、楊貴媚等人開玩笑起哄：「你們有沒有想過也許緣分就在身邊。」笑喊要把兩人送作堆。《雙囍》將於今年2月17日大年初一正式上映。

單身的9m88被問到有沒有想婚的衝動，她笑回要先有對象。（圖／許方正攝）

蔡凡熙喊話說有想婚的衝動。（圖／許方正攝）

