劉冠廷回屏東變人形立牌 村里廣播「冠廷來了」全村排隊拍照

劉冠廷今（21日）出席家扶基金會寄養家庭記者會，聊到過年計畫，他很期待回屏東家吃年夜飯，初一更有個村裡的既定行程，他笑說，大年初一都會到廟裡拜拜，主委會廣為通知村民「劉冠廷來了」，男女老少便相揪到廟口找他合照，「住附近的還會搶頭香，除夕就來我們家看我在不在。小豆剛開始去不太習慣，去年開始跟我一起跟大家拍照。」

兒子「小太陽」已快2歲，很會講話表達，還會捉弄他跟孫可芳，如果他們工作太晚回家，會賭氣不叫「爸爸、媽媽」而是叫「叔叔、阿姨」。小太陽也有很貼心的地方，有次他半夜幫兒子換尿布、擦蚊蟲藥，兒子半夢半醒說「謝謝爸爸」，讓他直呼：「瞬間有股暖流。」小太陽有次還從公園撿了樹枝，非常隆重送給他，劉冠廷笑說：「是我人生第一次收到他的禮物。」很寶貝地擺進櫃子裡。

劉冠廷透露，曾和孫可芳討論過生第二胎，但考量教養小孩不容易，老婆懷孕生產也很辛苦，所以目前暫時沒有這樣的規劃。他因為這次代言活動，也去了解家扶寄養家庭的相關資格，因為夫妻倆都是演員工作，時間比較不固定，目前仍需要請在南部的家人北上來支援，他還是鼓勵大家，可以多了解參與寄養家庭。

