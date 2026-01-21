劉冠廷回老家拜拜！鄉親搶頭香合照 2歲兒睡夢中一舉動融化他

劉冠廷以代言人身分出席家扶基金會寄養家庭記者會。（家扶基金會提供）

劉冠廷今（21日）以代言人身分出席家扶基金會寄養家庭記者會，今年正好有2部參演的賀歲片《雙囍》、《功夫》上檔，他表示，初四才會開工跑宣傳，會先帶老婆孫可芳（小豆）和兒子小太陽回老家屏東吃年夜飯，更笑曝，大年初一會照慣例去家裡附近的廟拜拜，不過結束後有個「合照儀式」，主委會負責通知村民「劉冠廷來拜拜了」，大家就開始相約到廟口和劉冠廷排隊合照，連愛妻小豆也加入「人形立牌」行列，他更打趣說，有鄉親為了搶頭香，除夕夜就到他家門口「巡邏」看他在不在家。

談起育兒經，劉冠廷坦言現在心態比較從容，但還不敢說「游刃有餘」，即將滿2歲的小太陽展現出驚人的語言天分，「現在開始會組織一些句子，我超意外」，難忘有次半夜幫被蚊子咬的兒子擦藥換尿布，沒想到還在睡夢中的小太陽竟嘟囔著說：「謝謝，爸爸」，讓他既意外又感動，有一次在公園撿了樹枝，「他也很堅定地跟媽媽說這個要給爸爸，我收到後就把它收好」，也已經學會數數。此外，小太陽也很有表演慾，特別喜歡唱歌，「很常在家會跟我玩猜兒歌，他會在沒有歌詞的時候就猜得出來」。

他也提到曾與小豆討論生第二胎，但考量育兒辛苦與自己工作特性，「可能長時間不在家，比較會是問題」，加上照顧小孩真的不容易，「在他面前要很小心自己的措辭和行為，可能一分神就受傷了」，此次擔任寄養家庭代言人，他坦言有想過加入寄養家庭行列，「會想給小太陽一個伴」，也有稍微跟老婆提過，「未嘗不是一個很好的方法」。

