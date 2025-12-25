劉冠廷婚禮大崩潰！1句引網共鳴 楊貴媚「抱病開金口」咳嗽獻聲

記者林汝珊／台北報導

劉冠廷崩潰「沒一場婚禮是屬於我們的」道出許多新人結婚心聲。（圖／水花電影提供）

電影《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，今（25日）釋出正式預告，開頭男主角劉冠廷不光要面臨離婚父母庹宗華、楊貴媚的親友夾殺，更有對於時程與安排相當迷信的岳父田啟文為這天的亂局增添壓力，一連串的多方威脅與挑戰，讓新娘余香凝忍不住質問：「今天我們結婚啊，不應該是最開心的嗎？」承受巨大壓力的劉冠廷也終於在婚禮上疲憊地說出：「今天本來應該是我跟黛玲（余香凝 飾）最開心的日子，但是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」兩位新人在預告中袒露的真心話，讓許多觀眾表示共感。

廣告 廣告

楊貴媚在《雙囍》重感冒抱病開金口獻唱。（圖／水花電影提供）

在《雙囍》中飾演事業有成，但控制欲極強的男方母親「白雁心」的楊貴媚，在預告中也隱隱透露出她強勢與溫情的反差。當年是以歌手出道的楊貴媚，在預告中也可見她拿起麥克風一展歌喉獻聲演唱，坦言這次演出中最難的就是這場歌唱戲，不只要唱好，還需要在角色的狀態內，當時拍攝時更遇上嚴重感冒，「雖然導演選的歌有許多高音，但最大的對手還是『咳嗽』，我從接戲以後就不斷地咳嗽、感冒，在開拍前幾天我都還在想要怎麼辦才好，我喉嚨這樣該怎麼唱？還好劇組的大家很貼心，準備了各種保養喉嚨跟止咳的感冒藥給我，拍攝當天喉嚨有給力，有撐過去那場戲。」

以《少林足球》中的「三師兄」被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人田啟文，此次在電影《雙囍》中飾演新娘爸爸「老吳」，雖然預告中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節，但一句「我的寶貝女兒是真心愛你」展現出濃厚的父愛與實力派的演技。第一次以演員身份來台灣拍攝電影的田啟文，也坦言在開拍前也有不少顧慮：「剛開始接觸時也擔心自己的中文不夠好，但許承傑導演給了我非常大的信心，說反正這個角色是香港人，我就當一個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」

更多三立新聞網報導

朴敘俊認了吃回頭草「積極追求她」強制同居裸身秀六塊肌⋯網全暈

王ADEN校唱臭臉翻車！陳沂不忍酸「因禍得福」：大家被迫認識他

獨／才傳復合謝欣穎！王柏傑突曬「結婚登記照」經紀人6字回應了

俞利、玟星1月接力登台！少女時代組曲回歸「灶咖女團」掀搶票潮

