劉冠廷婚禮遲3年「我很想辦」 蔡凡熙婚頭被拱湊對9m88

庹宗華（右起）、楊貴媚、劉冠廷、余香凝、9m88、蔡凡熙出席《雙囍》記者會。



劉冠廷今（1╱7）與余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙出席《雙囍》記者會，2023年他與愛情長跑14年的孫可芳登記結婚，兒子「小太陽」將滿2歲，但卻未補辦婚禮，他認為儀式有它存在的必要，「只是想要簡單一點」。

在《雙囍》中，劉冠廷與余香凝1天內舉辦2場婚禮，被問拍完會不會更不想辦婚禮？他笑說：「不會，我一直很想要辦，因為我覺得儀式有它存在的必要和意義，雖然現在大家很多事情想要省略、簡單，但它能夠從那麼久以前流傳到現在一定有它的道理，我每次參加完典禮或別人的婚禮或學生的畢業典禮，那都也一種很神奇的魔力，所以我很期待（婚禮）。」至於婚禮當天是否會落淚？他笑說會專心看著老婆，「我不想預設，但我希望我可以好好的享受每一個時刻」。

拍《雙囍》前，劉冠廷兒子出生，也忙為主持的金馬61獎排練，劉冠廷笑說完全把緊張感投射在角色中，「像是過了30幾天的1天」。對於另1部作品《功夫》也在賀歲檔期，變成自己打自己，他以颱風的「共伴效應」形容，「希望這個能量能彼此牽引起來，一起締造春節的奇蹟」。

蔡凡熙（右起）、劉冠廷、余香凝、9m88分享拍《雙囍》點滴。

楊貴媚片中有一場與劉冠廷母子合唱的橋段，當時她還重感冒，她笑說：「很緊張，我打電話給原唱許景淳，我說『這首歌這麼難唱』，她說『不會，妳一定會唱得很好，妳如果有問題可以打電話給我，我教妳』。」

余香凝談到來台拍攝時相當寒冷，帶來的大衣勾破了，楊貴媚還拿毯子送她，楊貴媚說：「很便宜的東西，但給她作一個紀念，陪妳在台灣度過很冷的天氣。」余香凝回想當年自己結婚時就跟電影劇情差不多辛苦。

而庹宗華飾演劉冠廷父親，他笑說：「下次不要再邀我演那麼嚴肅的角色了，我壓力很大，我不是那種個性的人。」劉冠廷也說：「庹哥私底下對我非常照顧、非常親和。」

飾演伴郎的蔡凡熙雖然單身，但表示：「看完會有重拾以前想要結婚的那個衝動，年輕的時後都會對婚姻很有憧憬，但隨著時間過去，就會覺得婚姻不是一個太重要的事情，但看完這1部電影有重拾那個熱情，好像可以結婚一下。」

9m88飾演婚顧「小芮」，她笑說如果沒有當演員或歌手的話，「婚顧會是一個出路」。她被婚顧人員的熱情感動，「學了婚顧這個職業後就覺得自己又有一個動力了」。被問是否想婚？她笑說：「要先找到對象啊！大家開始幫我找了沒？」劉冠廷笑拱她可以跟蔡凡熙湊對。《雙囍》2月17日上映。

