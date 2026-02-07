劉冠廷寫春聯盼馬上有錢

劉冠廷春節期間接連有《雙囍》、《功夫》上映，他日前受訪時寫馬年春聯祝賀大家。（郭吉銓攝）

劉冠廷希望春節期間，大家可以跟家人一起進戲院看《雙囍》。（郭吉銓攝）

劉冠廷小時候學過寫書法，字寫得漂亮。（郭吉銓攝）

劉冠廷主演的賀歲片《雙囍》將在17日上映，專訪時從角色聊到自身性格，同時分享了今年過年計畫。片中他飾演的角色父母離異，為了顧慮雙方，必須一天內舉行兩場婚禮，還不能被發現，這份小心翼翼的體貼，其實在他身上也看得見；他回想小時候，成績考不好不敢說、失戀難過也不敢跟家裡講，就怕讓爸媽受傷、失望，拍完這部片後，他希望兒子「小太陽」長大後，有任何困難都願意把他當朋友和他分享，不要默默承受。

實際上，他的父母並未如同片中離異，沒有讓他像劇中角色帶著創傷長大，但演完這部片後，他因此知道孩子很纖細敏感、都會記住發生的一切，其實他從小也是纖細又敏感，還會把情緒藏起來，「國小時爸媽工作繁忙，某次學校辦烤肉活動，媽媽有來，但可能沒時間準備，所以食材沒有其他人豐盛，我當時就怕媽媽難過，不敢表現出來自己有點難過。」

現實中，劉冠廷自認有「討好型人格」，因為家中傳統，從小他就很注意細節，成為體貼的孩子，他享受被長輩稱讚乖、成績好，就怕冒犯他人，「我小時候真的滿乖，家裡做生意都會幫忙，被客人稱讚很乖。」這種性格延續至今，「在團體生活裡，我會希望大家都好，讓大家少點疙瘩，比如工作上或是受訪，我會希望讓整個氛圍是舒服。」電影裡有幕在婚禮上喝醉唱歌，演技爆發，他笑說：「我連喝酒都很理智，絕不失態，不希望造成別人困擾。」

除了《雙囍》，劉冠廷今年過年還有《功夫》陪伴觀眾，他特地親手寫春聯祝福大家馬年「Horse（好事）成雙」、「馬上有錢」，意外被誇獎書法寫得出色，這才透露原來小學時曾和妹妹一起學過書法，「小時候覺得交作業很麻煩，長大後才知道是好事，不過要比賽時我寫得很爛，我妹比較厲害。」。

近期工作忙碌的他，已近半年沒回屏東老家，過年也沒有特別行程，只想把時間留給家人。只是今年阿嬤跌倒骨折，至今仍未回去探望，當他從媽媽口中得知阿公問起「冠廷怎麼那麼久沒回來」，仍忍不住語帶自責，「我會有一種『好難過喔』的感覺。」

老家路途遙遠，但劉冠廷每次回去，鄰里的長輩總會熱情拉他合照、聊作品，也讓他滿懷感謝，不過他一副不好意思笑地說，「大家看到我自然會來要合照，會站在廟前拍，但我很怕觸怒神明，那是神明的廟，我只是個凡人啊！」眼看大妹已出嫁、小妹在日本，今年大年初一回家的孩子只剩下他，他也感嘆，童年記憶中熱鬧的過年景象，隨著時間慢慢改變。

談到新年願望，他除了希望家人健康，也坦率表示最在意的仍是票房成績，「過年是家人團圓的時候，心裡一定有很多話，希望大家一起來看《雙囍》，把那些對家人的感受說出來。」至於是否會和爸媽一起進戲院？他笑說其實從沒和父母看過電影，「如果是今年，也許可以試試看。」【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。】