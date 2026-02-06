劉冠廷專訪／半夜聽到兒子一句話被暖哭 自招不小心把孫可芳變黑臉

賀歲片《雙囍》即將上映，男主角劉冠廷在片中飾演「高庭生」，為了讓離異的父母王不見王，竟挑戰一天之內瞞天過海辦兩場婚宴。而在現實生活中，劉冠廷與老婆孫可芳（小豆）的婚姻生活同樣充滿驚喜，雖未完全按計畫前進，他仍感性表示：「很感謝老天爺的安排。」

隨緣的生命腳步

與孫可芳愛情長跑十多年，兩人於2023年結縭。劉冠廷坦言，婚姻進度並未照劇本走，原想求婚後再慢慢規劃婚禮，沒想到兒子「小太陽」提早報到，加上考慮到老婆孕期狀況與南部長輩的行動方便，婚禮計畫便暫時擱置。

雖然尚未拍婚紗、辦喜宴，但劉冠廷對此抱持開放態度。他認為，辦婚禮或拍婚紗必須是「好玩、有趣」的，而不只是制式的例行公事，「如果覺得好玩，大家就可以一起做，現階段我也還在『看別人辦也會想要』的狀態」。

療癒的育兒日常

目前沈浸在新手爸爸喜悅中的劉冠廷，分享了與一歲多兒子的暖心互動。他回憶某次半夜幫兒子換尿布、擦藥膏時，原本熟睡的兒子竟突如其來說了一句「謝謝爸爸」，這份純真讓他極度感動，所有的疲憊瞬間煙消雲散。

賀歲片《雙囍》由劉冠廷主演，飾演從小父母離異的男主角「高庭生」。（圖／小娛樂）

談及育兒分工，他坦言夫妻倆並未刻意劃分黑白臉，因為不希望對方感到委屈。但他笑說，有時會不小心脫口而出「媽媽說不行」，無意間把老婆變成了黑臉，讓他逗趣表示：「她多少會有點不開心吧！」但在涉及安全危險的關鍵時刻，他則會立刻嚴肅起來，確保孩子的安全。

翻轉嚴父形象

在《雙囍》中，劉冠廷與影帝庹宗康飾演父子。為了揣摩情感，他特地翻找童年舊照，雖然記憶模糊，卻從父親當年的眼神中看見滿溢的父愛。對比自己父親嚴肅、有距離感的形象，劉冠廷期許自己能成為兒子的朋友，打造一個讓孩子願意分享情感與煩惱的成長空間。

戲劇系畢業的他，也發揮專長與兒子互動。他透露，自己非常擅長說故事，甚至會利用手偶、操偶的方式與兒子聊天，「我們會玩得很好玩，透過這種方式給兒子更多啟發」。

內心的討好因子

37歲的他反思成長過程，自己從小就是個在意他人看法、想當「懂事小孩」的人，做事總想面面俱到，這種帶點「討好」的性格，意外地與戲中角色「庭生」不謀而合。這部充滿歡笑與家庭羈絆的《雙囍》，勢必會讓觀眾看到劉冠廷更為細膩、真實的一面。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導