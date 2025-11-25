劉冠廷撞臉台灣飛賊！「破億男星」蔡昌憲成《大濛》特務

眾星拿著「金黃地瓜」象徵《大濛》票房閃亮，口碑持續升溫。（圖／華文創）





電影《大濛》強勢橫掃第62屆金馬獎5項大獎，更一舉奪下萬眾矚目的「最佳劇情片獎」，成為本屆金馬最大贏家！今（25）日舉行首映會，導演陳玉勳、監製葉如芬與李烈領軍，攜主演柯煒林、方郁婷、9m88，以及曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗等卡司亮相，現場星光熠熠。

導演陳玉勳坦言，當初只覺得《大濛》能賣新台幣300萬元，悲觀到覺得只有自己和監製葉如芬、李烈喜歡本片：「但最近月初金馬開幕的口碑場評價後，就鬆了一點點氣。」拿下金馬劇情片大獎後也比較不焦慮；葉如芬則無奈表示，兩部作品《我們意外的勇氣》、《女孩》都賣不好很喪氣：「但這部片有烈姐（李烈），她有很多破億票房作品。」

監製李烈（左起）、導演陳玉勳、監製葉如芬率領眾多卡司出席電影《大濛》首映會。（圖／華文創）

劉冠廷在片中飾演台灣著名飛賊「高金鐘」，笑說自己妝髮好的第一場戲竟是去拍照；陳玉勳導演說當時是預拍一張劉冠廷被警察抓的照片，選角後才發現劉冠廷與高金鐘本人的相有幾分相似，直呼：「天註定他就要演這個角色！」

劉冠廷（左）、曾敬驊（右）出席《大濛》首映會，一出場就帥翻全場。（圖／華文創）

蔡昌憲今日首度為本片出席受訪，他在片中飾演特務，坦言這樣的角色過去比較少接觸，一直都是演出比較樂天的人物：「以為特務有很多打戲！」演過多部票房破億電影的他，被點名也要扛下本片票房，他說看到口碑場後很多好評感到放心不少：「我覺得這次應該可以跟大家慶功宴，我也希望把這個稱號做得更響亮一點。」

蔡昌憲（左）與陳以文（右）在《大濛》中飾演特務，兩人和柯煒林有一場精彩的扭打刺殺動作戲。（圖／華文創）

曾敬驊以《我家的事》奪得生涯首座金馬男配角獎，典禮上痛哭畫面意外擄獲大票粉絲，一邊準備進入新劇組、一邊又要宣傳新作，現場訪問時呈現很想睡覺的模樣，坦言現在心情平復不少，獎座目前放在北部家中櫃子上，預計忙完後直接包套行程強制休息家中早餐店，帶爸媽出國旅遊，獲獎後也有和家人通電話開玩笑聊天。

至於電影《大濛》的票房公約，監製李烈、葉如芬笑說票房突破新台幣5億元的話就穿旗袍，重現9m88在片中的歌舞團表演，曾敬驊和劉冠廷則接下烤地瓜給粉絲吃的任務。《大濛》11月27日全台上映。



