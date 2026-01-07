劉冠廷放閃孫可芳「婚禮一定盯著她」 湊對蔡凡熙、9m88：緣分就在身邊

男星劉冠廷與香港影后余香凝首度合作賀歲電影《雙囍》，兩人在片中飾演一對為了婚禮崩潰的新婚夫妻，而劉冠廷現實中與老婆孫可芳還未補辦婚禮，他坦言其實一直很想辦，還放閃孫可芳說，婚禮當天會「專心看著太太」。。

賀歲電影《雙囍》7日舉辦媒體試片，主演群們齊聚一堂。（圖／記者 伍映澄 攝）

《雙囍》監製苗華川、導演許承傑今日率領主演群們劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華，9m88及蔡凡熙一同現身。有趣的是，劉冠廷今年過年檔期同時有兩部片上映，自己打自己，他以颱風來比喻笑說，「一個來後面接著來，就會產生那個共伴效應，希望這個能量可以互相彼此牽引起來，締造一個這個春節的奇蹟。」

劉冠廷在片中和老婆為了一天要籌備兩場婚禮，忙得雞飛狗跳，會不會拍完這部電影後更害怕辦婚禮？他表示，完全不會，自己其實一直很想辦婚禮，「我覺得儀式有它存在的必要，它能夠從那麼久以前一直流傳到現在，一定有它的道理。」更透露自己每次參加各種典禮，都會覺得「有一種很神奇的魔力會發生」。

劉冠廷放閃老婆孫可芳，坦言自己很想辦婚禮。（圖／記者 伍映澄 攝）

劉冠廷也不忘放閃孫可芳，笑說如果之後自己辦婚禮一定會好好看著對方，那會不會落淚？他說：「我不想要有這種預設，但我是希望我可以好好的享受每一個時刻。」而香港影后余香凝在2020年嫁給圈外男友，談及當年的婚禮，她笑說和電影中差不多累，「都不能夠喝酒的情況，會有點暈有點想吐，然後看著老公喝醉。」不過她也放閃表示，老公婚禮當天盯著她，看得目不轉睛，相當甜蜜。

而9m88和蔡凡熙在片中分別飾演婚顧、最強伴郎，兩人拍完《雙囍》都有想婚念頭，蔡凡熙表示，小時候原本對結婚就有憧憬，但隨著年紀漸長，對於結婚較順其自然，沒想到在看完電影後有重拾年輕時想結婚的衝動，不過他強調，目前身邊沒有對象，而一旁同樣單身的9m88則打趣要大家幫她找對象。讓劉冠廷當場靈機一動，要把兩人送作堆，笑說：「有沒有一種可能，其實緣分就在身邊。」逗樂全場。《雙囍》將在2月17日大年初一上映。

9m88在片中飾演一名婚顧，現實生活中單身的她，打趣要大家幫他找對象。（圖／記者 伍映澄 攝）

