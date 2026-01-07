劉冠廷春節檔霸屏 自己打自己

賀歲片《雙囍》7日舉行記者會，導演許承傑、監製苗華川及主演劉冠廷、余香凝、9m88、蔡凡熙、楊貴媚、庹宗華等人皆出席。片中劉冠廷為了討好爸媽，一天舉辦兩場婚禮，但現實中尚未補辦，他坦言一直很想辦，「儀式有它存在的必要和意義，雖然大家很多事情想要簡單，它能流傳到現在一定有它的道理。」

劉冠廷演出的《雙囍》及《功夫》都將在農曆春節檔期上映，他昨笑說，希望兩部電影可以像颱風一樣產生共伴效應，締造春節票房奇蹟。他回想拍攝《雙囍》的同時，恰好也忙於準備金馬獎的主持排練，還要照顧小孩，可說是「蠟燭三頭燒」，不過他直呼「因為都是喜歡的事，所以覺得很好玩。」

楊貴媚開嗓壓力大

電影中，楊貴媚飾演劉冠廷的媽媽，母子合唱〈玫瑰人生〉的戲碼令人印象深刻，楊貴媚拍這場戲時剛好感冒，讓她壓力很大，甚至還親自打給原唱許景淳抱怨「怎麼這麼難唱」，許景淳則鼓勵她「一定可以唱得很好。」讓她感到窩心，而劉冠廷的歌聲也獲得9m88稱讚，讓他搞笑向對方表示：「演唱會嘉賓可以找我。」

蔡凡熙片中飾演伴郎，他開玩笑說現實生活中還沒當過伴郎，「因為我朋友們也都滿可憐」，被問起感情狀況，他強調目前沒有對象，不過確實有想結婚，「年紀有了後會覺得婚姻不太重要 ，但看完電影會重拾想要結婚的衝動，28歲該結婚了吧！」媒體把他跟一旁的9m88湊對，劉冠廷也在一旁起鬨：「有沒有可能緣分就在身邊？」

余香凝被影后暖到

港星余香凝則分享，在台拍片期間受到楊貴媚許多照顧，穿婚紗拍戲時因為太冷，楊貴媚不但提醒她帶外套，大衣被勾破也毫不在意，還把毯子送給她取暖。庹宗華這回飾演嚴父，他喊話：「下次不要再找我演這麼嚴肅的，我本人不是這樣。」而他前幾年再婚，被問拍片時是否有感染到幸福氣氛，他則低調不願多談：「拍的時候早就結婚了。」