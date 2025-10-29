劉冠廷東京影展追星滿島光成功 《雙囍》首映秒殺揭婚紗超重「不敢喝水」
將於2026年春節檔上映的賀歲強檔《雙囍》（The Grand Wedding），28日在第38屆東京國際影展盛大完成世界首映。監製苗華川、導演許承傑、主演劉冠廷、余香凝，以及特別演出的日本國民女神吉岡里帆驚喜合體，一同出席紅毯典禮。吉岡里帆一登場便展現超高人氣，現場粉絲爭相合照簽名，讓劉冠廷驚嘆：「見識到了吉岡里帆在日本的超高人氣。」
吉岡里帆力讚《雙囍》：首次參演海外作品
吉岡里帆分享，這是她首次參演海外電影，對她而言是情感上非常重要的作品。她表示：「雖然我演出的部分不多，但完整看完後有感受到電影中傳遞出的細膩情感，不只新郎新娘的愛情動人，也有一些有趣幽默的時刻。」身為地主的她，在影展期間更貼心擔任劇組的日語翻譯，展現親切友善。
首映465席次秒殺 劉冠廷新手奶爸上陣
《雙囍》此次東京影展是全球首次對外放映，首映場次465席迅速售罄，足見電影的期待度。劉冠廷與余香凝在觀影前難掩興奮緊張，放映結束後，觀眾的熱烈反應更讓兩人十分感動。
劉冠廷在映後分享，拍攝期間自己的小孩剛出生不久，讓他每天收工都要立刻切換成新手奶爸。他感性表示：「每天收工看著自己小孩的時候，想像電影裡親情的情節，其實某種程度上有很大的助力，戲跟人生會有很巧妙的呼應。」
余香凝則笑著透露新娘子的辛苦：「電影中非常漂亮的婚紗很重又很難上廁所，所以我現場都不敢喝水。但看完首映後，看到鏡頭上很美的呈現，就覺得這些付出都值得了。」
追星滿島光、柴崎幸 導演許承傑彌補《孤味》遺憾
除了工作，劉冠廷、余香凝也化身粉絲成功追星，與滿島光、柴崎幸打招呼並簡單交流，直呼能在東京影展交流感到非常興奮。
導演許承傑也表示，很可惜先前《孤味》礙於疫情無法親身參與影展，這次能帶著新作《雙囍》來到東京影展格外開心，能從觀眾獲得回饋是一大收穫。
