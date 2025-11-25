劉冠廷演飛賊「天註定」 柯煒林驚覺「被騙」吃醋「為什麼他那麼帥」

劉冠廷、曾敬驊出席《大濛》首映。董孟航攝

拿下本屆金馬獎4項大獎的電影《大濛》今（25）日舉辦盛大首映會，導演陳玉勳與監製李烈、葉如芬率領主演柯煒林、方郁婷、9m88，以及曾敬驊、劉冠廷、蔡昌憲、陳以文、潘麗麗等眾星一同出席。該片甫拿下金馬最佳劇情片獎，導演陳玉勳談起票房，坦言：「有比較不焦慮了！」

陳玉勳透露，當初在做後期時，其實對票房非常悲觀，覺得《大濛》可能只能賣個300萬，「我悲觀到很慘，覺得只有我跟監製葉如芬、李烈會喜歡這部片，但最近月初金馬開幕的口碑場評價後，就鬆了一點點氣。」葉如芬則感嘆自己前幾部作品票房不佳，心情非常喪氣，但這次有李烈加入，讓她對票房更有信心，因為李烈有很多破億票房作品。

曾敬驊爆哭後已平復 透露金馬獎座位置

日前拿下金馬男配角獎的曾敬驊哭到難以自己，他坦言目前心情已經平復，因為馬上就要進新的劇組拍攝，但還不敢點開典禮上爆哭的影片。他透露金馬獎座目前放在家中櫃子上。至於是否已經約好爸媽出國，他笑說等自己近期忙完就會和爸媽討論。

劉冠廷飾演飛賊 柯煒林超吃醋

劉冠廷在片中飾演聞名台灣的飛賊「高金鐘」，他笑說自己妝髮好的第一場戲竟然是去拍照。導演陳玉勳解釋，當時是預拍一張劉冠廷被警察抓的照片，更笑說一開始選角後才發現劉冠廷與高金鐘本人的長相有幾分相似，「天註定他就要演這個角色。」

柯煒林則被爆料，他看到劉冠廷的造型大為吃醋，「為什麼他這麼帥？我這樣！」柯煒林為了符合角色，連牙齒都塗上黃垢，他說：「我以為那個年代人物都這個造型，看到高金鐘（劉冠廷）才知道原來可以不用那麼髒喔！有點小羨慕！」

《大濛》舉行首映，主創團隊與演員一同出席望票房破億。董孟航攝

蔡昌憲成票房保證擔當 兩監製承諾票房破5億將穿旗袍

蔡昌憲則在片中飾演特務一角，他笑說以為會是身手矯健的角色，沒想到卻沒有機會大顯身手。他過去演出過不少破億作品，儼然是台灣票房破億保證，他笑說沒有要扛票房，但看到許多好評讓他放心許多，並表示：「我覺得這次應該可以跟大家慶功宴，我也希望把這個稱號做得更響亮一點。」

9m88則透露林美秀擔任電影中歌舞團的舞蹈設計，要練舞時林美秀的腳還扭到，一跛一跛走進練舞室，特別叮嚀大家腳上要裝「苦秀」（避震器），跳舞要有彈跳的感覺。

最後，聊到票房公約，監製李烈、葉如芬承諾，若是票房突破5億，兩人將會穿上旗袍，重現9m88在片中的歌舞團表演。曾敬驊和劉冠廷則會親自烤地瓜給粉絲吃。電影《大濛》將於11月27日全台正式上映。



