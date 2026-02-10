劉冠廷爆家庭糾葛難解？ 9m88目睹「這幕」認了：人生課題太沉重

9m88（左起）、蔡凡熙、洪群鈞，在《雙囍》中擔任新郎最強後援團隊。水花電影提供

《孤味》導演許承傑執導的賀歲新作《雙囍》電影主題曲〈輕輕放下〉，由主演之一的9m88親自擔綱詞曲創作與演唱。9m88透露〈輕輕放下〉是為了回應人生中沉重且困難的課題，她在片場觀察主角庭生（劉冠廷飾）與父母間的糾結，發現那些情緒往往難以被解決。她感性地說：「創作這首歌是想傳遞溫柔訊息，希望聽眾在需要喘息時能感覺到自己被接住。」

9m88此次在《雙囍》中不僅飾演婚禮顧問小芮，更特地為電影量身打造主題曲。談及創作動機，她直言這是一次非常特別的經驗：「這是一個很好的機會，藉由演員的眼睛去觀察，再透過歌手的腦袋與聲音去表達感受。」

9m88結合演員身分觀察人生課題

她在歌詞中設計了視角轉換的巧思，象徵長大後的自我與童年達成整合。9m88表示：「歌曲一開始使用『你』，代表長大後的庭生回望童年；到了副歌轉成『我』，象徵他學會放下對父母的成見，理解經歷過的事情終將過去，並能牽著深愛的人往前走。」

9m88為《雙囍》創作的新歌〈輕輕放下〉中巧妙運用「你」、「我」來象徵童年與成年的自己對話。水花電影提供

身為婚禮顧問角色的她，以「旁觀者」的角度體會新人的混亂與複雜，並將這份感悟化作旋律，〈輕輕放下〉全曲將於2月12日正式於各大數位平台全線上架。



